Офицер подразделения ВДВ подполковник Фролов арестован в Петербурге: в чем его обвиняют

Подполковник Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве

16 августа 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Фигуранта дела комбрига ВДВ подполковника Фролова доставили в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU Кавалер трех орденов Мужества, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ранее по этому делу был арестован сам Городилов. Что им грозит — в материале URA.RU. Новость по теме ФСБ задержала полковника ВДВ Городилова: жизнь военного и причина ареста Бывший подчиненный полковника Городилова арестован Константин Фролов, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, обвиняется в крупном мошенничестве. По информации ТАСС, Фролов, награжденный тремя орденами Мужества, был помещен в следственный изолятор. Детали обвинения Фролову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Он был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Москву. Задержание полковника Городилова Гвардии полковника Артема Городилова отправили в СИЗО 4 июля. Сотрудники ФСБ провели операцию по его задержанию в Рязани и доставили в Москву, где передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. В производстве находится уголовное дело, в рамках которого Городилов числится подозреваемым. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ, часть 4, касающейся особо крупного мошенничества Подробности обвинений против Городилова пока не раскрыты. Известно, что «особо крупный размер» согласно Уголовному кодексу РФ начинается от суммы в 1 миллион рублей. В 2023 году Артем Городилов был внесен в санкционные списки США, получив запрет на въезд в страну. В уголовном деле он проходит как командир десантно-штурмового полка. Что им грозит Городилову и Фролову инкриминируется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. В случае доказательства вины им может грозить до 10 лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кавалер трех орденов Мужества, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова Константин Фролов арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Ранее по этому делу был арестован сам Городилов. Что им грозит — в материале URA.RU. Константин Фролов, бывший подчиненный командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, обвиняется в крупном мошенничестве. По информации ТАСС, Фролов, награжденный тремя орденами Мужества, был помещен в следственный изолятор. Фролову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Он был задержан в Санкт-Петербурге и этапирован в Москву. Гвардии полковника Артема Городилова отправили в СИЗО 4 июля. Сотрудники ФСБ провели операцию по его задержанию в Рязани и доставили в Москву, где передали представителям Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. В производстве находится уголовное дело, в рамках которого Городилов числится подозреваемым. Дело возбуждено по статье 159 УК РФ, часть 4, касающейся особо крупного мошенничества Подробности обвинений против Городилова пока не раскрыты. Известно, что «особо крупный размер» согласно Уголовному кодексу РФ начинается от суммы в 1 миллион рублей. В 2023 году Артем Городилов был внесен в санкционные списки США, получив запрет на въезд в страну. В уголовном деле он проходит как командир десантно-штурмового полка. Городилову и Фролову инкриминируется мошенничество на сумму не менее 1 млн рублей. В случае доказательства вины им может грозить до 10 лет лишения свободы.