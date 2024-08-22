На пароме в порту «Кавказ», куда ударили ВСУ, находились пять человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , вертолет мчс, спасательные работы, транспортировка пострадавшего
В результате украинской атаки на паром в порту «Кавказ» пострадали люди (архивное фото) Фото:

В результате украинской атаки на паром в порту «Кавказ» на судне пострадали пять человек. Об этом сообщили экстренные службы региона.

«Пять человек находились, по предварительным данным, на пароме с цистернами в порту „Кавказ“ в момент украинской атаки», — написали в РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Судьба людей пока неизвестна, а информация о происшествии уточняется.

Ранее сообщалось, что в порт «Кавказ» выехал пожарный поезд для тушения пожара, возникшего в результате атаки украинских сил на железнодорожный паром с топливными цистернами. Поезд направлен для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами после ракетного удара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В результате украинской атаки на паром в порту «Кавказ» на судне пострадали пять человек. Об этом сообщили экстренные службы региона. «Пять человек находились, по предварительным данным, на пароме с цистернами в порту „Кавказ“ в момент украинской атаки», — написали в РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Судьба людей пока неизвестна, а информация о происшествии уточняется. Ранее сообщалось, что в порт «Кавказ» выехал пожарный поезд для тушения пожара, возникшего в результате атаки украинских сил на железнодорожный паром с топливными цистернами. Поезд направлен для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами после ракетного удара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...