На пароме в порту «Кавказ», куда ударили ВСУ, находились пять человек

В результате украинской атаки на паром в порту «Кавказ» на судне пострадали пять человек. Об этом сообщили экстренные службы региона.
«Пять человек находились, по предварительным данным, на пароме с цистернами в порту „Кавказ“ в момент украинской атаки», — написали в РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Судьба людей пока неизвестна, а информация о происшествии уточняется.
Ранее сообщалось, что в порт «Кавказ» выехал пожарный поезд для тушения пожара, возникшего в результате атаки украинских сил на железнодорожный паром с топливными цистернами. Поезд направлен для тушения горящих цистерн с горюче-смазочными материалами после ракетного удара.
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