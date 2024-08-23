В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия

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Под Ростовом ввели временный запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе Фото:

В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — написал Голубев в своем telegram-канале.

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В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — написал Голубев в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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