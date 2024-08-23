В Ростовской области ввели временный запрет на массовые мероприятия

23 августа 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Под Ростовом ввели временный запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — написал Голубев в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. «В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Вместе с тем, мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности. Такой порядок действует в Ростовской области до особого распоряжения», — написал Голубев в своем telegram-канале.