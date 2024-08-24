Арестован петербуржский аферист, подозреваемый в краже 11 млн у футболистки «Зенита»

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу известного рэпера Radiy (настоящее имя — Радий Лебедев) до 21 октября по обвинению в мошенничестве. Его арестовали по делу о хищении у футболистки «Зенита».
«По версии следствия, в период с 2022-го по 2023 год Лебедев, введя потерпевшую в заблуждение, похитил ее денежные средства на общую сумму свыше 11 млн рублей», — рассказали в прокуратуре, передает издание «Фонтанка». Отмечается, что следствие и прокуратура настаивали на аресте подозреваемого как на самой строгой мере пресечения.
Лебедев, известный в социальных сетях своими показами роскошной жизни, уже имел проблемы с законом. В июле прошлого года его приговорили за особо крупное мошенничество, но освободили с условным сроком. Новое дело возбудили после заявления футболистки «Зенита», которая стала жертвой его афер.
Ранее стало известно, что предприниматель Радий Лебедев, не раз судимый за мошенничество, признал свою вину в растрате более 10 млн рублей футболистки «Зенита», которые та передала ему на покупку машин. Он пообещал вернуть деньги спортсменке в полном объеме в ближайшие три месяца.
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