Арестован петербуржский аферист, подозреваемый в краже 11 млн у футболистки «Зенита»

«Фонтанка»: афериста Лебедева арестовали за кражу 11 млн у футболистки «Зенита»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Петербурге арестован аферист, подозреваемый в хищении 11 млн рублей у футболистки «Зенита»
В Петербурге арестован аферист, подозреваемый в хищении 11 млн рублей у футболистки «Зенита» Фото:

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу известного рэпера Radiy (настоящее имя — Радий Лебедев) до 21 октября по обвинению в мошенничестве. Его арестовали по делу о хищении у футболистки «Зенита».

«По версии следствия, в период с 2022-го по 2023 год Лебедев, введя потерпевшую в заблуждение, похитил ее денежные средства на общую сумму свыше 11 млн рублей», — рассказали в прокуратуре, передает издание «Фонтанка». Отмечается, что следствие и прокуратура настаивали на аресте подозреваемого как на самой строгой мере пресечения.

Лебедев, известный в социальных сетях своими показами роскошной жизни, уже имел проблемы с законом. В июле прошлого года его приговорили за особо крупное мошенничество, но освободили с условным сроком. Новое дело возбудили после заявления футболистки «Зенита», которая стала жертвой его афер.

Ранее стало известно, что предприниматель Радий Лебедев, не раз судимый за мошенничество, признал свою вину в растрате более 10 млн рублей футболистки «Зенита», которые та передала ему на покупку машин. Он пообещал вернуть деньги спортсменке в полном объеме в ближайшие три месяца.

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Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу известного рэпера Radiy (настоящее имя — Радий Лебедев) до 21 октября по обвинению в мошенничестве. Его арестовали по делу о хищении у футболистки «Зенита». «По версии следствия, в период с 2022-го по 2023 год Лебедев, введя потерпевшую в заблуждение, похитил ее денежные средства на общую сумму свыше 11 млн рублей», — рассказали в прокуратуре, передает издание «Фонтанка». Отмечается, что следствие и прокуратура настаивали на аресте подозреваемого как на самой строгой мере пресечения. Лебедев, известный в социальных сетях своими показами роскошной жизни, уже имел проблемы с законом. В июле прошлого года его приговорили за особо крупное мошенничество, но освободили с условным сроком. Новое дело возбудили после заявления футболистки «Зенита», которая стала жертвой его афер. Ранее стало известно, что предприниматель Радий Лебедев, не раз судимый за мошенничество, признал свою вину в растрате более 10 млн рублей футболистки «Зенита», которые та передала ему на покупку машин. Он пообещал вернуть деньги спортсменке в полном объеме в ближайшие три месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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