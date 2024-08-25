В Госдуме назвали скрытую причину ареста Дурова, выгодную для НАТО

Арест основателя VK и Telegram Павла Дурова во Франции связан с желанием спецслужб получить от него доступ к закрытым перепискам, в частности, военного характера. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона и генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
«Сейчас французские спецслужбы будут просто выбивать у Дурова ключи и шифры от Telegram, чтобы НАТО получил доступ к закрытой переписке, в том числе и военного характера». — сообщил Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости. Депутат подчеркнул, что Telegram активно используется чиновниками высокого ранга и военными для целей спецоперации РФ на Украине. Также к задержанию Дурова вполне может быть причастен Киев с его стремлением к секретной российской информации.
Французские правоохранительные органы выдали ордер на арест основателя Telegram 24 августа. Его признали виновным в терроризме, мошенничестве, распространении наркотиков и педофильского контента. Ранее Дуров отказался сотрудничать с органами Франции и регулировать контент на его площадке. Об этом пишет ОТР24.
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказывал мнение, что арест Дурова был совершен по инициативе США. По словам Ярмуш, за основателем Telegram американцы «охотились» уже давно. Причиной этого стал отказ Дурова предоставлять Западу доступ к аккаунтам и ключи шифрования к аккаунтам пользователей. Слова адвоката передает RT.
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