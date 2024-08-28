Foreign Affairs объяснил, почему нападение ВСУ на Курскую область не принесет им успеха

Foreign Affairs: атаки на Курскую область не принесут Киеву результата

28 августа 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

Нападение ВСУ на Курскую область не принесет им успеха, пишет Foreign Affairs Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Нападение ВСУ на Курскую область не принесет Киеву успеха в военном конфликте. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs. «Нападение ВСУ на Курскую область не принесет им успеха. После вторжения украинской армии на территорию России, им удалось быстро занять позиции. Однако, после прибытия российских бойцов, продвижение ВСУ стало менее активным. Маловероятно, что ВСУ сможет совершить серьезный прорыв», — пишет американское издание. Вторжение в Курскую область может укрепить позиции Киева на переговорах и сдержать активность России в Донецкой и Луганской народных республиках, но вряд ли изменит сам ход специальной военной операции. По словам авторов статьи, у Киева есть несколько вариантов, с помощью которых ВСУ может усилить свой потенциал по нанесению дальних ударов, например по объектам материально-технического обеспечения и командования. Киев мог бы поразить российские военно-морские базы, оружейные заводы или центры российского политического контроля — например, Кремль. Нанесение ВСУ таких ударов или только угроза, говорит автор статьи, могут не принести значимых эффектов, таких как ослабление обороноспособности России или снижение обороноспособности российской армии. У Киева попросту не хватит на это ресурсов: системы для нанесения дальних ударов стоят дорого, а помощь США Украине ограничена строгим лимитом расходов. Сами дорогостоящие системы не приносят высоких результатов. Если бы это было так, их стоимость была бы оправдана. А для того, чтобы поразить удаленные цели, нужно точное наведение — технология, уязвимая для контрмер. Если бы высокоточная ракета HIMARS или управляемый артиллерийский снаряд Excalibur, были очень эффективным, они бы потеряли свои преимущества в первые дни, поскольку российские войска быстро адаптируются к высокоточному оружию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нападение ВСУ на Курскую область не принесет Киеву успеха в военном конфликте. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs. «Нападение ВСУ на Курскую область не принесет им успеха. После вторжения украинской армии на территорию России, им удалось быстро занять позиции. Однако, после прибытия российских бойцов, продвижение ВСУ стало менее активным. Маловероятно, что ВСУ сможет совершить серьезный прорыв», — пишет американское издание. Вторжение в Курскую область может укрепить позиции Киева на переговорах и сдержать активность России в Донецкой и Луганской народных республиках, но вряд ли изменит сам ход специальной военной операции. По словам авторов статьи, у Киева есть несколько вариантов, с помощью которых ВСУ может усилить свой потенциал по нанесению дальних ударов, например по объектам материально-технического обеспечения и командования. Киев мог бы поразить российские военно-морские базы, оружейные заводы или центры российского политического контроля — например, Кремль. Нанесение ВСУ таких ударов или только угроза, говорит автор статьи, могут не принести значимых эффектов, таких как ослабление обороноспособности России или снижение обороноспособности российской армии. У Киева попросту не хватит на это ресурсов: системы для нанесения дальних ударов стоят дорого, а помощь США Украине ограничена строгим лимитом расходов. Сами дорогостоящие системы не приносят высоких результатов. Если бы это было так, их стоимость была бы оправдана. А для того, чтобы поразить удаленные цели, нужно точное наведение — технология, уязвимая для контрмер. Если бы высокоточная ракета HIMARS или управляемый артиллерийский снаряд Excalibur, были очень эффективным, они бы потеряли свои преимущества в первые дни, поскольку российские войска быстро адаптируются к высокоточному оружию.