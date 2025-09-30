Путин утвердил особый порядок продажи федерального имущества

Шаг связан с необходимостью обеспечить защиту национальных интересов
Шаг связан с необходимостью обеспечить защиту национальных интересов

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит особый порядок продажи федерального имущества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, <...> реализация имущества, находящегося в федеральной собственности, может осуществляться с учетом <…> особенностей», — говорится в документе. Этот шаг связан с необходимостью обеспечить защиту национальных интересов на фоне санкционного давления и недружественных действий западных стран.

Указ предусматривает, что определение рыночной стоимости имущества и подготовка соответствующего отчета об оценке должны быть завершены в течение 10 дней с момента заключения договора. Еще одной важной новацией является внедрение специального ускоренного порядка государственной регистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество. Функции продавца в рамках новых сделок возложены на опорный банк оборонно-промышленного комплекса — ПСБ.


