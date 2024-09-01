Какие нововведения ждут банковских заемщиков в сентябре

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С начала сентября изменятся условия потребительского кредитования и появятся ограничения использования плавающих ставок по кредитам
С начала сентября изменятся условия потребительского кредитования и появятся ограничения использования плавающих ставок по кредитам Фото:

С первого сентября банки вводят нововведения, затрагивающие заемщиков различных категорий. Эксперты «МК» рассказали о предстоящих изменениях, которые коснутся как потребительских кредитов, так и ипотечных заемщиков.

Изменения в условиях потребительского кредитования

Банк России принимает меры по ужесточению правил выдачи необеспеченных потребительских кредитов, целью которых является снижение долговой нагрузки на граждан и укрепление финансовой стабильности банков. Рост задолженности по таким кредитам привел к необходимости увеличения рисковых надбавок. Иван Самойленко из B&C Agency отмечает, что это усложнит получение новых кредитов для граждан с уже существующими займами.

Ограничение использования плавающих ставок по кредитам

Дополнительное новшество — ограничение применения плавающих ставок по кредитам, что должно снизить риски для физических лиц и микропредприятий. Теперь минимальный размер кредита с плавающей ставкой определен в размере около 74 млн рублей. По мнению Банка России, заемщики, оперирующие такими суммами, обладают достаточной финансовой грамотностью для оценки возможных рисков.

Мнения экспертов

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global говорит о пользе для борьбы с инфляцией и снижении рисков банковской системы. Она также предсказывает возможное увеличение отказов по заявкам на необеспеченные кредиты и указывает на альтернативы для заемщиков, такие как кредитные карты и рассрочка. Анастасия Чумак из «Интерцессии» подчеркивает, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки и может оказать негативное влияние на тех заемщиков, которые находятся в финансово сложной ситуации.

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С первого сентября банки вводят нововведения, затрагивающие заемщиков различных категорий. Эксперты «МК» рассказали о предстоящих изменениях, которые коснутся как потребительских кредитов, так и ипотечных заемщиков. Изменения в условиях потребительского кредитования Банк России принимает меры по ужесточению правил выдачи необеспеченных потребительских кредитов, целью которых является снижение долговой нагрузки на граждан и укрепление финансовой стабильности банков. Рост задолженности по таким кредитам привел к необходимости увеличения рисковых надбавок. Иван Самойленко из B&C Agency отмечает, что это усложнит получение новых кредитов для граждан с уже существующими займами. Ограничение использования плавающих ставок по кредитам Дополнительное новшество — ограничение применения плавающих ставок по кредитам, что должно снизить риски для физических лиц и микропредприятий. Теперь минимальный размер кредита с плавающей ставкой определен в размере около 74 млн рублей. По мнению Банка России, заемщики, оперирующие такими суммами, обладают достаточной финансовой грамотностью для оценки возможных рисков. Мнения экспертов Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global говорит о пользе для борьбы с инфляцией и снижении рисков банковской системы. Она также предсказывает возможное увеличение отказов по заявкам на необеспеченные кредиты и указывает на альтернативы для заемщиков, такие как кредитные карты и рассрочка. Анастасия Чумак из «Интерцессии» подчеркивает, что мера направлена на ограничение роста долговой нагрузки и может оказать негативное влияние на тех заемщиков, которые находятся в финансово сложной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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