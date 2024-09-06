Путин сохранил наследие выставки «Россия»

Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»
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Михаил Мишустин посетил Координационный центр на ВДНХ. Москва, выставка россия
Национальный центр является продолжением выставки «Россия» Фото:

Российский президент Владимир Путин сформировал Организационный комитет национального центра «Россия». О создании самого центра было объявлено еще в июле этого года. Его главной целью является сохранение культурного наследия страны.

«[Комитет создан] в целях демонстрации достижения РФ, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта субъектов, формирования чувства гордости за страну», — следует из указа президента. Он вступает в силу с 6 сентября. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Национальный центр станет полноценным продолжением выставки «Россия», которая проходила на протяжении года.

Целью Организационного комитета является взаимодействие федеральных и муниципальных органов власти с национальным центром «Россия». Также комитет будет заниматься планированием соответствующих мероприятий. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко получил должность председателя оргкомитета.

В июле этого года Владимир Путин говорил, что национальный центр направлен на то, чтобы демонстрировать культурные достижения России. До этого в РФ функционировала выставка «Россия» на ВДНХ. Она начала свою работу в ноябре 2023 году и завершилась в июне 2024-го. Выставка стала одним из самых посещаемых мест планеты, отмечал Сергей Кириенко.

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Российский президент Владимир Путин сформировал Организационный комитет национального центра «Россия». О создании самого центра было объявлено еще в июле этого года. Его главной целью является сохранение культурного наследия страны. «[Комитет создан] в целях демонстрации достижения РФ, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта субъектов, формирования чувства гордости за страну», — следует из указа президента. Он вступает в силу с 6 сентября. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Национальный центр станет полноценным продолжением выставки «Россия», которая проходила на протяжении года. Целью Организационного комитета является взаимодействие федеральных и муниципальных органов власти с национальным центром «Россия». Также комитет будет заниматься планированием соответствующих мероприятий. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко получил должность председателя оргкомитета. В июле этого года Владимир Путин говорил, что национальный центр направлен на то, чтобы демонстрировать культурные достижения России. До этого в РФ функционировала выставка «Россия» на ВДНХ. Она начала свою работу в ноябре 2023 году и завершилась в июне 2024-го. Выставка стала одним из самых посещаемых мест планеты, отмечал Сергей Кириенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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