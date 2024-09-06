Путин сохранил наследие выставки «Россия»

Путин образовал оргкомитет Национального центра «Россия»

06 сентября 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

Национальный центр является продолжением выставки «Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин сформировал Организационный комитет национального центра «Россия». О создании самого центра было объявлено еще в июле этого года. Его главной целью является сохранение культурного наследия страны. «[Комитет создан] в целях демонстрации достижения РФ, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта субъектов, формирования чувства гордости за страну», — следует из указа президента. Он вступает в силу с 6 сентября. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Национальный центр станет полноценным продолжением выставки «Россия», которая проходила на протяжении года. Целью Организационного комитета является взаимодействие федеральных и муниципальных органов власти с национальным центром «Россия». Также комитет будет заниматься планированием соответствующих мероприятий. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко получил должность председателя оргкомитета. В июле этого года Владимир Путин говорил, что национальный центр направлен на то, чтобы демонстрировать культурные достижения России. До этого в РФ функционировала выставка «Россия» на ВДНХ. Она начала свою работу в ноябре 2023 году и завершилась в июне 2024-го. Выставка стала одним из самых посещаемых мест планеты, отмечал Сергей Кириенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин сформировал Организационный комитет национального центра «Россия». О создании самого центра было объявлено еще в июле этого года. Его главной целью является сохранение культурного наследия страны. «[Комитет создан] в целях демонстрации достижения РФ, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта субъектов, формирования чувства гордости за страну», — следует из указа президента. Он вступает в силу с 6 сентября. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Национальный центр станет полноценным продолжением выставки «Россия», которая проходила на протяжении года. Целью Организационного комитета является взаимодействие федеральных и муниципальных органов власти с национальным центром «Россия». Также комитет будет заниматься планированием соответствующих мероприятий. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко получил должность председателя оргкомитета. В июле этого года Владимир Путин говорил, что национальный центр направлен на то, чтобы демонстрировать культурные достижения России. До этого в РФ функционировала выставка «Россия» на ВДНХ. Она начала свою работу в ноябре 2023 году и завершилась в июне 2024-го. Выставка стала одним из самых посещаемых мест планеты, отмечал Сергей Кириенко.