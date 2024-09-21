Скончавшийся актер Владимир Моргунов запомнился зрителям благодаря участию в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня», где он исполнил сразу три разные роли. В разные годы на экране он появлялся в других фильмах и сериалах. В каких проектах Моргунов снимался и кого сыграл — в материале URA.RU.
Какие роли Моргунов сыграл в сериале «Моя прекрасная няня»
Самым запоминающимся проектом в карьере актера Моргунова стало его участие в ситкоме «Моя прекрасная няня». В этом сериале он продемонстрировал свой талант, исполнив три разнообразные роли. В серии под номером 26, которая носит название «Старые добрые времена», он появился в образе фотографа. В 46-й серии «Что наша жизнь — игра!» он вжился в роль ассистента режиссера, а в 76-й серии «Пансионат» зрители увидели его в роли персонажа по имени Олег.
Другие проекты
Владимир Моргунов также принимал участие в других телевизионных проектах и кинолентах. Он исполнил роль продавца в фильме «Дом кувырком», появился в эпизодической роли в комедии «Наша Russia. Яйца судьбы» и «Двойной удар» и многие другие. Его последняя роль была в комедии «Наша Russia. Яйца Судьбы», где актеру досталась эпизодическая роль. Не ограничиваясь актерской карьерой, Моргунов также занимается ведением мероприятий.
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