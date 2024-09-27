В Беларуси намерены создать отечественный мобильный телефон с собственным ПО

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал планы по созданию отечественного мобильного телефона с собственным программным обеспечением. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами инженерно-технических специальностей в БГУИР 27 сентября.
«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие», — заявил Лукашенко. Его слова передает «Белта». Глава Белоруссии уточнил, что создание национального мобильного телефона обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности в свете современных вызовов.
Лукашенко также отметил достижения Беларуси в различных отраслях, включая микроэлектронику и информационные технологии. Он упомянул и о производстве собственных ноутбуков.
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