В Беларуси намерены создать отечественный мобильный телефон с собственным ПО

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Лукашенко пообещал создать отечественный мобильный телефон
Лукашенко пообещал создать отечественный мобильный телефон Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал планы по созданию отечественного мобильного телефона с собственным программным обеспечением. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами инженерно-технических специальностей в БГУИР 27 сентября.

«И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие», — заявил Лукашенко. Его слова передает «Белта». Глава Белоруссии уточнил, что создание национального мобильного телефона обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности в свете современных вызовов.

Лукашенко также отметил достижения Беларуси в различных отраслях, включая микроэлектронику и информационные технологии. Он упомянул и о производстве собственных ноутбуков.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал планы по созданию отечественного мобильного телефона с собственным программным обеспечением. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами инженерно-технических специальностей в БГУИР 27 сентября. «И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать, потому что гаджеты сегодня, как вы видели в последнее время, превратили в боевое оружие», — заявил Лукашенко. Его слова передает «Белта». Глава Белоруссии уточнил, что создание национального мобильного телефона обусловлено необходимостью обеспечения национальной безопасности в свете современных вызовов. Лукашенко также отметил достижения Беларуси в различных отраслях, включая микроэлектронику и информационные технологии. Он упомянул и о производстве собственных ноутбуков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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