Песков попросил чиновников объяснять свою работу людям

04 октября 2024 в 10:37 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что самое ценное — умение формулировать мысль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чиновники должны рассказывать россиянам о своей работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что должностным лицам следует доносить до граждан суть своей деятельности. «Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Все, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать», — заявил Песков. Его слова цитирует РБК. Кроме того, представитель президента отметил, что «самое ценное — умение сформулировать мысль». Дмитрий Песков обратил внимание на то, что должностным лицам следует анализировать аудиторию, чтобы выбрать более эффективный способ распространения информации. Он подчеркнул, что первое впечатление чрезвычайно важно в условиях «космической скорости» распространения информации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чиновники должны рассказывать россиянам о своей работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что должностным лицам следует доносить до граждан суть своей деятельности. «Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Все, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать», — заявил Песков. Его слова цитирует РБК. Кроме того, представитель президента отметил, что «самое ценное — умение сформулировать мысль». Дмитрий Песков обратил внимание на то, что должностным лицам следует анализировать аудиторию, чтобы выбрать более эффективный способ распространения информации. Он подчеркнул, что первое впечатление чрезвычайно важно в условиях «космической скорости» распространения информации.