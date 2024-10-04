Песков попросил чиновников объяснять свою работу людям

Чиновники должны рассказывать россиянам о своей работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что должностным лицам следует доносить до граждан суть своей деятельности.
«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Все, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать», — заявил Песков. Его слова цитирует РБК. Кроме того, представитель президента отметил, что «самое ценное — умение сформулировать мысль».
Дмитрий Песков обратил внимание на то, что должностным лицам следует анализировать аудиторию, чтобы выбрать более эффективный способ распространения информации. Он подчеркнул, что первое впечатление чрезвычайно важно в условиях «космической скорости» распространения информации.
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