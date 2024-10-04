Песков попросил чиновников объяснять свою работу людям

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что самое ценное — умение формулировать мысль Фото:

Чиновники должны рассказывать россиянам о своей работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что должностным лицам следует доносить до граждан суть своей деятельности.

«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Все, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать», — заявил Песков. Его слова цитирует РБК. Кроме того, представитель президента отметил, что «самое ценное — умение сформулировать мысль».

Дмитрий Песков обратил внимание на то, что должностным лицам следует анализировать аудиторию, чтобы выбрать более эффективный способ распространения информации. Он подчеркнул, что первое впечатление чрезвычайно важно в условиях «космической скорости» распространения информации.

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Чиновники должны рассказывать россиянам о своей работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что должностным лицам следует доносить до граждан суть своей деятельности. «Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Все, что вы делаете, — для людей, но людям надо об этом рассказать», — заявил Песков. Его слова цитирует РБК. Кроме того, представитель президента отметил, что «самое ценное — умение сформулировать мысль». Дмитрий Песков обратил внимание на то, что должностным лицам следует анализировать аудиторию, чтобы выбрать более эффективный способ распространения информации. Он подчеркнул, что первое впечатление чрезвычайно важно в условиях «космической скорости» распространения информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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