«Известия»: досрочную пенсию предложили ввести для еще одной категории россиян

Долгосрочную пенсию военным, служившим в районах Крайнего Севера, хотят предоставить в Госдуме. Такой законопроект 24 октября внесет в нижнюю палату парламента глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Правила выхода на пенсию в данном случае всё еще регулируются Постановлением Совета министров СССР, которое было выпущено в 1968 году. Время военной службы в районах Крайнего Севера засчитывается в стаж, если в течение трех месяцев после увольнения со службы гражданин устроился на работу в районах Крайнего Севера», — пояснил газете «Известия» Миронов.
В самом документе говорится, что россиянам, проработавшим на Крайнем Севере не меньше семи лет и шести месяцев, страховая пенсия назначается с особыми льготами. За каждый год работы в этих регионах возраст, который позволяет выйти на пенсию, уменьшается на четыре месяца. Однако это правило не распространяется на военных.
23 октября «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект с предложением снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса, передает RT. Труженикам сел — мужчинам предлагают уходить на пенсию в 60, а женщинам — в 55.
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