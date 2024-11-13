Главный регион-поставщик сливочного масла на рынок РФ резко нарастил производство

Калужская область нарастила производство сливочного масла
© Служба новостей «URA.RU»
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За 2024 год в Калужской области было выпущено 914 тонн сливочного масла
За 2024 год в Калужской области было выпущено 914 тонн сливочного масла Фото:

Калужская область значительно увеличила производство молочной продукции за первые девять месяцев 2024 года. Общий объем выпущенной продукции составил около 195 тысяч тонн, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно выросло производство сливочного масла — на 17,1%, достигнув отметки в 914 тонн.

«По итогам девяти месяцев 2024 года в Калужской области произведено около 195 тонн молочной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 5,5%. В том числе масла сливочного выпущено 914 тонн — это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — передает ТАСС слова от пресс-службы правительства региона. 

В регионе насчитывается около 45 предприятий, занимающихся производством молочной продукции, из которых шесть являются крупными и средними производителями. Продукция из Калужской области востребована не только на местном рынке, но и поставляется в Московскую область, Москву и другие регионы Центрального федерального округа.

С начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Однако сейчас, по мнению Минпромторга РФ, ситуация на рынке сливочного масла в стране остается стабильной. Там же отметили, что снижения спроса на продукт не зафиксировано, так же как и его отсутствия на полках магазинов. Также в ближайшее время ожидаются поставки масла из ОАЭ, передает «Национальная служба новостей».

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Калужская область значительно увеличила производство молочной продукции за первые девять месяцев 2024 года. Общий объем выпущенной продукции составил около 195 тысяч тонн, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно выросло производство сливочного масла — на 17,1%, достигнув отметки в 914 тонн. «По итогам девяти месяцев 2024 года в Калужской области произведено около 195 тонн молочной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 5,5%. В том числе масла сливочного выпущено 914 тонн — это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — передает ТАСС слова от пресс-службы правительства региона.  В регионе насчитывается около 45 предприятий, занимающихся производством молочной продукции, из которых шесть являются крупными и средними производителями. Продукция из Калужской области востребована не только на местном рынке, но и поставляется в Московскую область, Москву и другие регионы Центрального федерального округа. С начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Однако сейчас, по мнению Минпромторга РФ, ситуация на рынке сливочного масла в стране остается стабильной. Там же отметили, что снижения спроса на продукт не зафиксировано, так же как и его отсутствия на полках магазинов. Также в ближайшее время ожидаются поставки масла из ОАЭ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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