Главный регион-поставщик сливочного масла на рынок РФ резко нарастил производство

Калужская область значительно увеличила производство молочной продукции за первые девять месяцев 2024 года. Общий объем выпущенной продукции составил около 195 тысяч тонн, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно выросло производство сливочного масла — на 17,1%, достигнув отметки в 914 тонн.
«По итогам девяти месяцев 2024 года в Калужской области произведено около 195 тонн молочной продукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 5,5%. В том числе масла сливочного выпущено 914 тонн — это на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — передает ТАСС слова от пресс-службы правительства региона.
В регионе насчитывается около 45 предприятий, занимающихся производством молочной продукции, из которых шесть являются крупными и средними производителями. Продукция из Калужской области востребована не только на местном рынке, но и поставляется в Московскую область, Москву и другие регионы Центрального федерального округа.
С начала года сливочное масло прибавило в цене 25%. Такие данные приводит Росстат. Однако сейчас, по мнению Минпромторга РФ, ситуация на рынке сливочного масла в стране остается стабильной. Там же отметили, что снижения спроса на продукт не зафиксировано, так же как и его отсутствия на полках магазинов. Также в ближайшее время ожидаются поставки масла из ОАЭ, передает «Национальная служба новостей».
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