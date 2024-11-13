Президент Польши Дуда потерял часть среднего пальца

13 ноября 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Травма не мешает Дуде в его работе, сообщает TVN24 Фото: официальный сайт президента Украины Президент Польши Анджей Дуда потерял часть среднего пальца в результате несчастного случая. Об этом сообщает телекомпания TVN24. «Анджей Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая дома», — говорится в материале телекомпании. Там добавили, что глава государства чувствует себя хорошо и травма не мешает его работе. Ранее Дуда несколько раз появлялся на публике с повязкой на пальце, но на последних мероприятиях уже был без нее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть среднего пальца в результате несчастного случая. Об этом сообщает телекомпания TVN24. «Анджей Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая дома», — говорится в материале телекомпании. Там добавили, что глава государства чувствует себя хорошо и травма не мешает его работе. Ранее Дуда несколько раз появлялся на публике с повязкой на пальце, но на последних мероприятиях уже был без нее.