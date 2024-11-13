13 ноября 2024

Президент Польши Дуда потерял часть среднего пальца

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Травма не мешает Дуде в его работе, сообщает TVN24 Фото:

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть среднего пальца в результате несчастного случая. Об этом сообщает телекомпания TVN24.

«Анджей Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая дома», — говорится в материале телекомпании. Там добавили, что глава государства чувствует себя хорошо и травма не мешает его работе. Ранее Дуда несколько раз появлялся на публике с повязкой на пальце, но на последних мероприятиях уже был без нее.

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Президент Польши Анджей Дуда потерял часть среднего пальца в результате несчастного случая. Об этом сообщает телекомпания TVN24. «Анджей Дуда потерял часть пальца в результате несчастного случая дома», — говорится в материале телекомпании. Там добавили, что глава государства чувствует себя хорошо и травма не мешает его работе. Ранее Дуда несколько раз появлялся на публике с повязкой на пальце, но на последних мероприятиях уже был без нее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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