Некоторым россиянам пообещали двойную премию

Союз театральных деятелей (СТД) России учредил две новые премии для поддержки молодых талантов в театральном искусстве: премию председателя за вклад в драматический театр и премию сопредседателя за достижения в музыкальном театре. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
«Эти две премии учреждены с целью выявления и поддержки молодых и талантливых театральных деятелей, популяризации их творчества, стимулирования создания новых актуальных творческих работ», — приводит сообщение Союза театральных деятелей ТАСС. В организации добавили, что награды будут присуждаться творческим людям до 35 лет, включая актеров, режиссеров, художников и других. Вручение премий пройдет раз в год по итогам театрального сезона.
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