13 ноября 2024

Некоторым россиянам пообещали двойную премию

Союз театральных деятелей учредил две новые премии
© Служба новостей «URA.RU»
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Премии направлены на поддержку новых театральных талантов
Премии направлены на поддержку новых театральных талантов Фото:

Союз театральных деятелей (СТД) России учредил две новые премии для поддержки молодых талантов в театральном искусстве: премию председателя за вклад в драматический театр и премию сопредседателя за достижения в музыкальном театре. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Эти две премии учреждены с целью выявления и поддержки молодых и талантливых театральных деятелей, популяризации их творчества, стимулирования создания новых актуальных творческих работ», — приводит сообщение Союза театральных деятелей ТАСС. В организации добавили, что награды будут присуждаться творческим людям до 35 лет, включая актеров, режиссеров, художников и других. Вручение премий пройдет раз в год по итогам театрального сезона.

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Союз театральных деятелей (СТД) России учредил две новые премии для поддержки молодых талантов в театральном искусстве: премию председателя за вклад в драматический театр и премию сопредседателя за достижения в музыкальном театре. Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Эти две премии учреждены с целью выявления и поддержки молодых и талантливых театральных деятелей, популяризации их творчества, стимулирования создания новых актуальных творческих работ», — приводит сообщение Союза театральных деятелей ТАСС. В организации добавили, что награды будут присуждаться творческим людям до 35 лет, включая актеров, режиссеров, художников и других. Вручение премий пройдет раз в год по итогам театрального сезона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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