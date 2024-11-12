12 ноября 2024

«Известия»: авиакомпании России рискуют обанкротиться из-за долгов

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Самолеты гражданской авиации в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина., аэропорт, гражданская авиация, самолет, авиакомпания россия, Боинг 737-900
Экономическая стабильность компаний оказалась под угрозой Фото:

Финансовые проблемы угрожают стабильности работы более 30 мелких и средних авиакомпаний в России, которые выполняют свыше четверти всех внутренних пассажирских перевозок. Введение санкций привело к тому, что многие из них перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты, что вызвало необходимость списания этих долгов.

«Если долги будут списаны, то в 2025 году на авиакомпании будет наложен налог на прибыль в размере 25% от суммы. Это может стать неподъемной финансовой ношей для многих из них, полагают представители отрасли», — сообщили «Известия».

Издание также отмечает, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ищет пути решения проблемы через корректировки Налогового кодекса. Представители АЭВТ прорабатывают соответствующие предложения, чтобы минимизировать негативные последствия для авиакомпаний и обеспечить их дальнейшую стабильную работу.

Как сообщало URA.RU ранее, Минтранс предложил правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку иностранных самолетов, которыми пользуются российские авиакомпании. В 2023 году на переоформление 162 бортов из ФНБ выделили почти 297 миллиардов рублей.

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Финансовые проблемы угрожают стабильности работы более 30 мелких и средних авиакомпаний в России, которые выполняют свыше четверти всех внутренних пассажирских перевозок. Введение санкций привело к тому, что многие из них перестали перечислять лизинговые платежи за иностранные самолеты, что вызвало необходимость списания этих долгов. «Если долги будут списаны, то в 2025 году на авиакомпании будет наложен налог на прибыль в размере 25% от суммы. Это может стать неподъемной финансовой ношей для многих из них, полагают представители отрасли», — сообщили «Известия». Издание также отмечает, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) ищет пути решения проблемы через корректировки Налогового кодекса. Представители АЭВТ прорабатывают соответствующие предложения, чтобы минимизировать негативные последствия для авиакомпаний и обеспечить их дальнейшую стабильную работу. Как сообщало URA.RU ранее, Минтранс предложил правительству выделить дополнительные 295 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку иностранных самолетов, которыми пользуются российские авиакомпании. В 2023 году на переоформление 162 бортов из ФНБ выделили почти 297 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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