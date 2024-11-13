Школьница из Луганска Фаина Савенкова обратилась лично к Дональду Трампу, недавно одержавшему победу на президентских выборах. Девочка попросила будущего главу американского государства осудить действия Украины, а также поспособствовать закрытию украинского сайта «Миротворец». Туда включают тех, кто якобы выступает против украинского государства и общества. Школьницу включили в сайт еще в 2021 году, когда она записала видеообращение к членам Совбеза ООН, призвав организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство.
«Я обращаюсь к Трампу с призывом осудить действия и закрыть сайт „Миротворец“, а создателей и его руководителей привлечь к судебной ответственности. В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства», — сказала Савенкова. Соответствующая запись обращения имеется в распоряжении РИА Новости.
Сейчас Фаине Савенковой 16 лет. Она занимается журналистской деятельностью. Она уверена, что жизни тех граждан, кто размещен на «Миротворце» — находятся под угрозой. Она привела в пример журналистку Дарью Дугину, которая была внесена в список «Миротворца», а затем погибла в ходе покушения, организованного СБУ, передает «Царьград». Это произошло еще в 2022 году, сообщает РАПСИ.
На днях украинский командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что базу «Миротворец» в угрозах и вымогательстве. По его словам с тех, кто был включен, требуют деньги, чтобы убрать имя с сайта.
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