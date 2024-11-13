Немецкому автопрому прочат печальное будущее из-за России

Шнайдер: автопрому Германии нужно ускориться, чтобы сохранить рынок РФ
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Спрос на немецкие автомобили в России еще может восстановиться, заявил Шнайдер
Спрос на немецкие автомобили в России еще может восстановиться, заявил Шнайдер Фото:

Немецкий автопром столкнется с трудностями из-за санкций против России, что открыло российский рынок для китайских компаний. Глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер предупреждает, что немецким автопроизводителям следует поторопиться, чтобы сохранить свои позиции в РФ.

«Автомобильная промышленность Германии сильно пострадала из-за санкций против РФ, ее представителям следует поторопиться, чтобы надолго не потерять российский рынок», — передает слова Шнайдера газета Berliner Zeitung. Он добавил, что Китай плотно вошел в освобожденные ниши автопрома и машиностроения.

Шнайдер считает, что если отменить ограничения на поставки немецких автомобилей в Россию, спрос может восстановиться. При этом он отметил, что сложно предсказать будущие тенденции. Также Шнайдер предполагает, что экономические связи между Германией и Россией могут возобновиться в случае перемирия на Украине, и надеется на частичную отмену санкций, поскольку они не достигают своих целей.

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Немецкий автопром столкнется с трудностями из-за санкций против России, что открыло российский рынок для китайских компаний. Глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер предупреждает, что немецким автопроизводителям следует поторопиться, чтобы сохранить свои позиции в РФ. «Автомобильная промышленность Германии сильно пострадала из-за санкций против РФ, ее представителям следует поторопиться, чтобы надолго не потерять российский рынок», — передает слова Шнайдера газета Berliner Zeitung. Он добавил, что Китай плотно вошел в освобожденные ниши автопрома и машиностроения. Шнайдер считает, что если отменить ограничения на поставки немецких автомобилей в Россию, спрос может восстановиться. При этом он отметил, что сложно предсказать будущие тенденции. Также Шнайдер предполагает, что экономические связи между Германией и Россией могут возобновиться в случае перемирия на Украине, и надеется на частичную отмену санкций, поскольку они не достигают своих целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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