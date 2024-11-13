Немецкому автопрому прочат печальное будущее из-за России

Немецкий автопром столкнется с трудностями из-за санкций против России, что открыло российский рынок для китайских компаний. Глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер предупреждает, что немецким автопроизводителям следует поторопиться, чтобы сохранить свои позиции в РФ.
«Автомобильная промышленность Германии сильно пострадала из-за санкций против РФ, ее представителям следует поторопиться, чтобы надолго не потерять российский рынок», — передает слова Шнайдера газета Berliner Zeitung. Он добавил, что Китай плотно вошел в освобожденные ниши автопрома и машиностроения.
Шнайдер считает, что если отменить ограничения на поставки немецких автомобилей в Россию, спрос может восстановиться. При этом он отметил, что сложно предсказать будущие тенденции. Также Шнайдер предполагает, что экономические связи между Германией и Россией могут возобновиться в случае перемирия на Украине, и надеется на частичную отмену санкций, поскольку они не достигают своих целей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.