Трамп поставил себе грандиозную цель на 2028 год

Избранный президент США Дональд Трамп пошутил, что будет участвовать в выборах на третий президентский срок в 2028 году, несмотря на конституционные ограничения, которые в настоящее время не позволяют занимать эту должность более двух раз. Он подчеркнул, что для осуществления своего плана потребуется «что-нибудь придумать».
«Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова, если вы не скажете: „Он хорош, нам нужно придумать что-то еще, [чтобы обойти ограничения по срокам]“», — заявил Трамп в палате представителей. Его слова приводит издание Insider Paper. После этого в зале раздался смех.
Трамп готовится к началу своего второго срока в январе 2025 года. Его высказывания о третьем сроке противоречит 22-й поправке Конституции, которая ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками. Президентские выборы в США проходят каждые четыре года.
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Избранный президент США Дональд Трамп пошутил, что будет участвовать в выборах на третий президентский срок в 2028 году, несмотря на конституционные ограничения, которые в настоящее время не позволяют занимать эту должность более двух раз. Он подчеркнул, что для осуществления своего плана потребуется «что-нибудь придумать». «Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова, если вы не скажете: „Он хорош, нам нужно придумать что-то еще, [чтобы обойти ограничения по срокам]“», — заявил Трамп в палате представителей. Его слова приводит издание Insider Paper. После этого в зале раздался смех. Трамп готовится к началу своего второго срока в январе 2025 года. Его высказывания о третьем сроке противоречит 22-й поправке Конституции, которая ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками. Президентские выборы в США проходят каждые четыре года.