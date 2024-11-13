Трамп поставил себе грандиозную цель на 2028 год

Трамп заявил о возможности баллотироваться на третий срок

13 ноября 2024 в 21:35 Размер текста - 17 +

Нужно будет что-то сделать, чтобы пойти на третий срок, заявил Трамп Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Избранный президент США Дональд Трамп пошутил, что будет участвовать в выборах на третий президентский срок в 2028 году, несмотря на конституционные ограничения, которые в настоящее время не позволяют занимать эту должность более двух раз. Он подчеркнул, что для осуществления своего плана потребуется «что-нибудь придумать». «Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова, если вы не скажете: „Он хорош, нам нужно придумать что-то еще, [чтобы обойти ограничения по срокам]“», — заявил Трамп в палате представителей. Его слова приводит издание Insider Paper. После этого в зале раздался смех. Трамп готовится к началу своего второго срока в январе 2025 года. Его высказывания о третьем сроке противоречит 22-й поправке Конституции, которая ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками. Президентские выборы в США проходят каждые четыре года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп пошутил, что будет участвовать в выборах на третий президентский срок в 2028 году, несмотря на конституционные ограничения, которые в настоящее время не позволяют занимать эту должность более двух раз. Он подчеркнул, что для осуществления своего плана потребуется «что-нибудь придумать». «Подозреваю, что я не буду баллотироваться снова, если вы не скажете: „Он хорош, нам нужно придумать что-то еще, [чтобы обойти ограничения по срокам]“», — заявил Трамп в палате представителей. Его слова приводит издание Insider Paper. После этого в зале раздался смех. Трамп готовится к началу своего второго срока в январе 2025 года. Его высказывания о третьем сроке противоречит 22-й поправке Конституции, которая ограничивает пребывание на посту президента двумя сроками. Президентские выборы в США проходят каждые четыре года.