Элитная вилла украинского лидера Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми в Италии подешевела с 4,5 до 2,5 млн евро из-за отсутствия покупателей на протяжении трех лет. Отмечается, что аренда виллы также стала невозможной из-за негативной репутации Зеленского и слухов о возможном проклятии.
«Элитная вилла Зеленского в Тоскане подешевела с 4,5 до 2,5 млн евро», — пишет telegram-канал Mash. Там отметили, что в течение трех лет не удается найти покупателя для виллы. Особняк площадью 400 квадратных метров принадлежит жене украинского лидера Елене Зеленской и ранее сдавался в аренду за 70 тысяч евро в месяц.
После начала СВО виллу перестали снимать в аренду из-за негативной репутации Зеленского. Появились слухи о проклятье, поскольку политики, которые вели дела с украинским лидером, сталкивались с неудачами: проигрывали выборы, уходили в отставку или умирали. В результате сейчас дом заброшен, а его состояние ухудшается. Владелец был вынужден снизить цену, однако отсутствие спроса может быть связано с тем, что виллу пытаются продать тайно, без активной рекламы, передает telegram-канал.
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