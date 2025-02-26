«Горэлектротранс» не восстановит Полюстровскую подстанцию в Петербурге

Полюстровская трамвайная подстанция на Пискаревском проспекте не будет восстановлена. По информации, предоставленной представителем «Горэлектротранса», восстановление здания и сохранение его функций как тяговой подстанции признано нецелесообразным. Об этом пишет «Деловой Петербург».
«Планы в отношении здания у перевозчика „не сформулированы“. Энергосистема предприятия организована таким образом, что при необходимости завершения эксплуатации подстанции трамвайные линии Калининского района будут получать питание по альтернативной схеме, добавили в компании», — пишет «Деловой Петербург».
Недавно проведенная историко-культурная экспертиза, результаты которой были опубликованы на сайте комитета по охране памятников, предложила снять здание подстанции с государственной охраны. Эксперты указали на отсутствие у здания мемориальной или исторической ценности, а также на утилитарный характер его архитектуры. Это уже третий акт экспертизы с 2019 года, предлагающий такие меры, но предыдущие акты не были утверждены.
Срок для подачи обращений по поводу акта экспертизы истекает 26 февраля, и уже на следующий день ожидается его рассмотрение на заседании рабочей группы Совета по наследию. Вопрос о будущем здания вызывает оживленные дискуссии среди жителей и историков, особенно учитывая его значимость в контексте блокады Ленинграда. Несмотря на то что подстанция была восстановлена в 1943 году, эксперты настаивают на том, что она не имеет прямой связи с подвигом блокадного города.
В то время как «Горэлектротранс» не видит целесообразности в восстановлении подстанции, другие структуры, такие как управляющая компания «Теорема», рассматривали возможность развития объекта в других направлениях, включая строительство бизнес-центра. Однако текущие экономические условия и кредитные ставки делают такие проекты маловероятными.
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