Sky News: Украине не хватит ресурсов, чтобы «расплатиться» с США

Украина не обладает достаточными ресурсами для того, чтобы выплатить значительные долги США за счет доходов от добычи полезных ископаемых. Журналисты Sky news отмечают, что даже если Украина начнет активно разрабатывать свои месторождения, это не приведет к значительным финансовым поступлениям.
«Украинский рынок невелик, что делает практически нерентабельным. Даже если Украина внезапно начнет производить большую часть мировых поставок, президент США [Дональд Трамп] не сможет рассчитывать на большую сумму доходов», — указывают авторы материала.
Кроме того, основные месторождения в стране давно не разрабатываются из-за высоких затрат на добычу. И даже потенциальное открытие крупнейшего в Европе литиевого рудника мало что изменит в плане мирового лидерства в данной отрасли. Украина останется относительно мелким игроком на рынке минеральных ресурсов.
Ранее американский глава Дональд Трамп дал понять, что хочет от Украины взамен на помощь получить от нее ресурсы, передает Pravda.ru. В свою очередь он пообещал также предоставить Киеву гарантии безопасности. Однако украинский лидер Владимир Зеленский ранее выразил опасения по поводу соглашения с США, заявив о несправедливых условиях. Недавно стороны пришли к согласию, сообщает «Ридус». Зеленский 28 февраля намерен отправиться в Вашингтон для заключения сделки.
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