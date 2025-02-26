Участника программы «Время героев» назначили помощником главы Росавиации

Удостоенного звания Героя России Александра Шептухина, участника программы «Время героев», назначили советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации). Об этом сообщает официальный сайт программы.
«Шептухин назначен на должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации)», — сообщается на сайте «Время героев». Там уточнили, что основной задачей Шептухина будет укрепление сотрудничества между Росавиацией и Министерством обороны Российской Федерации.
В мае 2024 года Шептухин вошел в число 83 участников программы «Время героев», запущенной по инициативе президента России Владимира Путина и осуществляемой Высшей школой государственного управления при Президентской академии. По его словам, этот проект является одним из наиболее значимых в стране.
В рамках стажировки по программе наставником Шептухина стал заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев. По его словам, Шептухин проявил себя как целеустремленный и результативный специалист.
Шептухин родился в 1987 году в Ахтубинске, Астраханская область. В 2010 году он окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище. За успешное выполнение боевых задач в зоне СВО в 2024 году ему было присвоено звание Героя России, и он был награжден медалью Нестерова.
Ранее из первого потока программы было произведено 26 назначений на высокие должности. Среди назначенных — полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Руководитель «Времени героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.
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