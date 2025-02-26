Замглавы Гагаузии Петров обвинил премьера Молдавии в своем задержании

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров был задержан в аэропорту Кишинева, что он связывает с действиями премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Об этом сам Петров сообщил в своем telegram-канале. По его словам, задержание произошло после прилета из Стамбула и длилось около трех часов.
«Вчера вечером по прилету из Стамбула в Кишинев я был задержан в аэропорту на три часа. В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня — личный заказ премьер-министра Речана», — написал Петров. Он также утверждает, что к нему был применен усиленный уровень досмотра, включая проверку багажа и личный досмотр. Петров также лично обратился к Дорину Речану с призывом к диалогу и обвинил его в использовании методов устрашения.
Задержание Виктора Петрова в аэропорту Кишинева происходит на фоне растущего напряжения между центральным правительством Молдавии и автономной Гагаузией, особенно после избрания Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор» в качестве главы региона. Ранее Гуцул также была задержана в аэропорту Кишинева, что вызвало критику со стороны ее сторонников и обвинения в адрес правительства в применении давления на политических оппонентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.