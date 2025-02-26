Замглавы Гагаузии Петров обвинил премьера Молдавии в своем задержании

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Замглавы Гагаузии Виктор Петров заявил, что его задержали в аэропорту Кишенева (архивное фото)
Замглавы Гагаузии Виктор Петров заявил, что его задержали в аэропорту Кишенева (архивное фото) Фото:

Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров был задержан в аэропорту Кишинева, что он связывает с действиями премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Об этом сам Петров сообщил в своем telegram-канале. По его словам, задержание произошло после прилета из Стамбула и длилось около трех часов.

«Вчера вечером по прилету из Стамбула в Кишинев я был задержан в аэропорту на три часа. В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня — личный заказ премьер-министра Речана», — написал Петров. Он также утверждает, что к нему был применен усиленный уровень досмотра, включая проверку багажа и личный досмотр. Петров также лично обратился к Дорину Речану с призывом к диалогу и обвинил его в использовании методов устрашения.

Задержание Виктора Петрова в аэропорту Кишинева происходит на фоне растущего напряжения между центральным правительством Молдавии и автономной Гагаузией, особенно после избрания Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор» в качестве главы региона. Ранее Гуцул также была задержана в аэропорту Кишинева, что вызвало критику со стороны ее сторонников и обвинения в адрес правительства в применении давления на политических оппонентов.

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Заместитель главы Гагаузии Виктор Петров был задержан в аэропорту Кишинева, что он связывает с действиями премьер-министра Молдавии Дорина Речана. Об этом сам Петров сообщил в своем telegram-канале. По его словам, задержание произошло после прилета из Стамбула и длилось около трех часов. «Вчера вечером по прилету из Стамбула в Кишинев я был задержан в аэропорту на три часа. В процессе разговора с сотрудниками пограничной полиции было выявлено то, что досмотр меня — личный заказ премьер-министра Речана», — написал Петров. Он также утверждает, что к нему был применен усиленный уровень досмотра, включая проверку багажа и личный досмотр. Петров также лично обратился к Дорину Речану с призывом к диалогу и обвинил его в использовании методов устрашения. Задержание Виктора Петрова в аэропорту Кишинева происходит на фоне растущего напряжения между центральным правительством Молдавии и автономной Гагаузией, особенно после избрания Евгении Гуцул от оппозиционной партии «Шор» в качестве главы региона. Ранее Гуцул также была задержана в аэропорту Кишинева, что вызвало критику со стороны ее сторонников и обвинения в адрес правительства в применении давления на политических оппонентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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