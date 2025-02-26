В Раде напомнили Зеленскому, что он обещал доходы по ресурсам украинским детям

В начале своего президентства украинский лидер Владимир Зеленский заявил о намерении внедрить проект, предусматривающий распределение доходов от добычи полезных ископаемых среди детей Украины. Об этом заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков на фоне сделки Киева и Вашингтона по ископаемым.
«Давайте начало каденции Зеленского вспомним, когда он говорил о том, что мы должны вводить экономический паспорт украинца, от которого будут получать все украинские дети доходы», — заявил депутат в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей». Он с иронией отметил, что, вероятно, Зеленский забыл уточнить, что доходы от этого будут получать не украинские, а американские дети.
Зеленский 6 декабря 2021 года внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий выдачу специальных документов всем детям, рожденным на территории страны. На специально созданных счетах для каждого ребенка должны были аккумулироваться средства, полученные от рентных платежей за эксплуатацию природных ресурсов.
А в феврале 2025 года Украина и Соединенные Штаты достигли соглашения о сотрудничестве в области добычи минералов после того, как американская сторона отступила от своих наиболее жестких предложений. Украина будет направлять в фонд 50% прибыли, полученной от эксплуатации своих природных ресурсов, передает МК.RU.
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