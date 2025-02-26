Генерала Попова хотят перевести в СИЗО

Прокуратура выступила с инициативой перевести бывшего командующего 59-й армией генерал-майора Ивана Попова из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Об этом сообщили представители правоохранительных органов.
«В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста», — указали в прокуратуре. Информацию об этом передает ТАСС.
Ранее экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова, проходящего по делу о мошенничестве крупного размера, перевели под домашний арест. Решение принял военный суд.
По версии следствия, Попов похитил более 1,7 тысячи тонн металла. Сам генерал вину не признает. По его делу допросили более 90 свидетелей.
В рамках следствия по делу о мошенничестве в отношении военного выяснилось, что отсутствует потерпевшая сторона. Как заявил адвокат офицера Сергей Буйновский, от претензий отказались представители Минобороны РФ и мэрия Запорожской области.
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