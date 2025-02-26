Матвинко назвала ЕГЭ лотереей

При поступлении школьника в вуз должен учитываться средний балл аттестата, так как ЕГЭ — это лотерея. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«ЕГЭ, вообще любой экзамен — это же лотерея. Вот разволновался ребенок. Или все вопросы наизусть знает, а одного не знал, и он получает меньше баллов, необходимых для поступления», — заявила Матвиенко в ходе правчаса с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Спикер Совфеда выразила мнение, что при поступлении в вуз стоит учитывать среднюю оценку по аттестату.
В дополнение к своему основному заявлению, Матвиенко подчеркнула значимость оценки за многолетние усилия учащихся. Она отметила, что учет аттестата при поступлении в высшее учебное учреждение позволит адекватно оценить общие заслуги школьников перед поступлением в высшие учебные заведения. «Трудился он, он заслужил, он имеет среднюю оценку лучше и имеет право для поступления в вуз», — сказала Матвиенко.
В 2025 году основной этап сдачи ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля. В свою очередь ОГЭ дети будут писать с 21 мая по 2 июля. По мнению руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, значимых изменений в экзаменах не будет.
В этом году наибольшее число школьников выбрали для сдачи обществознание (42%). Следующие по популярности: информатика (21%) и биология (20%).
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