Рубио признался, что США больше не могут финансировать союзников по НАТО

США больше не смогут финансировать союзников по НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Многие члены альянса тратят всего 1-1,5% от своего ВВП на военные нужды, что делает американские субсидии несправедливо большими. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
«Страны-члены НАТО тратят 1-1,5% от своих экономик на оборону. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это», — заявил Рубио в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что богатые страны Западной Европы слабо инвестировали в защиту, в результате чего имеют скромные вооруженные силы.
В январе эксперты предсказывали, что альянс не согласится на увеличение оборонных затрат до 5% от ВВП, так как это будет сложно практически для всех стран, передает RT. Канцлер Германии Олаф Шольц также против такого повышения, утверждая, что это увеличило бы расходы страны до 200 млрд евро в год при существующем бюджете в 490 млрд евро. Генсек НАТО Марк Рютте ранее призвал пенсионные фонды стран Евросоюза (ЕС) инвестировать в оборону.
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