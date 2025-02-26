Рубио признался, что США больше не могут финансировать союзников по НАТО

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Система финансирования обороны европейских стран несправедлива для США, заявил Рубио
Система финансирования обороны европейских стран несправедлива для США, заявил Рубио Фото:

США больше не смогут финансировать союзников по НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Многие члены альянса тратят всего 1-1,5% от своего ВВП на военные нужды, что делает американские субсидии несправедливо большими. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Страны-члены НАТО тратят 1-1,5% от своих экономик на оборону. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это», — заявил Рубио в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что богатые страны Западной Европы слабо инвестировали в защиту, в результате чего имеют скромные вооруженные силы.

В январе эксперты предсказывали, что альянс не согласится на увеличение оборонных затрат до 5% от ВВП, так как это будет сложно практически для всех стран, передает RT. Канцлер Германии Олаф Шольц также против такого повышения, утверждая, что это увеличило бы расходы страны до 200 млрд евро в год при существующем бюджете в 490 млрд евро. Генсек НАТО Марк Рютте ранее призвал пенсионные фонды стран Евросоюза (ЕС) инвестировать в оборону.

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США больше не смогут финансировать союзников по НАТО, которые недостаточно инвестируют в оборону. Многие члены альянса тратят всего 1-1,5% от своего ВВП на военные нужды, что делает американские субсидии несправедливо большими. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио. «Страны-члены НАТО тратят 1-1,5% от своих экономик на оборону. Мы попросту не можем продолжать субсидировать это», — заявил Рубио в эфире телеканала Fox News. Он добавил, что богатые страны Западной Европы слабо инвестировали в защиту, в результате чего имеют скромные вооруженные силы. В январе эксперты предсказывали, что альянс не согласится на увеличение оборонных затрат до 5% от ВВП, так как это будет сложно практически для всех стран, передает RT. Канцлер Германии Олаф Шольц также против такого повышения, утверждая, что это увеличило бы расходы страны до 200 млрд евро в год при существующем бюджете в 490 млрд евро. Генсек НАТО Марк Рютте ранее призвал пенсионные фонды стран Евросоюза (ЕС) инвестировать в оборону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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