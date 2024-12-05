В Донецке стартует суд над четырьмя военными ВС РФ, обвиняемыми в убийстве американского журналиста

Суд по делу об убийстве Рассела Бентли начинается в Донецке
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Начался суд по делу об убийстве Рассела Бентли
Начался суд по делу об убийстве Рассела Бентли Фото:

В Донецке начинается судебный процесс по делу об убийстве американского корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли. Слушания пройдут в Донецком гарнизонном военном суде.

«Суд по делу об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли начинается в четверг в Донецке. Процесс будет проходить в Донецком гарнизонном военном суде», — пишет РИА Новости.

В сентябре текущего года СК России сообщил о завершении расследования уголовного дела, связанного с убийством Рассела Бентли. Представители пресс-службы комитета уточнили, что были установлены все лица, причастные к смерти журналиста, а также выяснены обстоятельства совершенных преступлений. В числе обвиняемых оказались четыре военнослужащих из России: Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов.

Согласно материалам дела, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили физическое насилие и пытки в отношении Бентли, что привело к его смерти. В тот же день Вансяцкий и Агальцев использовали тротиловую шашку для подрыва автомобиля ВАЗ-2115, в котором находилось тело Бентли. На следующий день, 9 апреля, по указанию Вансяцкого военнослужащий той же части, Бажин, занимался сокрытием следов особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия.

В 2014 году Бентли вступил в ряды ополчения ДНР. Он утверждал, что его решение отправиться в Донбасс было вызвано восхищением перед мужеством и выносливостью его жителей. В ходе военных действий он проявлял глубокое сочувствие к тем, кто оказался в беде, организовывал сбор средств и занимался распределением гуманитарной помощи среди пожилых, женщин и детей региона.

Бентли активно выражал поддержку российской спецоперации на Украине и был награжден за свои заслуги со стороны ДНР. Он рассматривал данную операцию как шаг к прекращению агрессивных действий киевского режима против жителей Донбасса. В 2022 году он заявлял, что вмешательство России предотвратило множество человеческих жертв, оказав необходимую поддержку народу Донбасса.

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В Донецке начинается судебный процесс по делу об убийстве американского корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли. Слушания пройдут в Донецком гарнизонном военном суде. «Суд по делу об убийстве корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли начинается в четверг в Донецке. Процесс будет проходить в Донецком гарнизонном военном суде», — пишет РИА Новости. В сентябре текущего года СК России сообщил о завершении расследования уголовного дела, связанного с убийством Рассела Бентли. Представители пресс-службы комитета уточнили, что были установлены все лица, причастные к смерти журналиста, а также выяснены обстоятельства совершенных преступлений. В числе обвиняемых оказались четыре военнослужащих из России: Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов. Согласно материалам дела, 8 апреля в Донецке Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили физическое насилие и пытки в отношении Бентли, что привело к его смерти. В тот же день Вансяцкий и Агальцев использовали тротиловую шашку для подрыва автомобиля ВАЗ-2115, в котором находилось тело Бентли. На следующий день, 9 апреля, по указанию Вансяцкого военнослужащий той же части, Бажин, занимался сокрытием следов особо тяжкого преступления, переместив останки Бентли с места происшествия. В 2014 году Бентли вступил в ряды ополчения ДНР. Он утверждал, что его решение отправиться в Донбасс было вызвано восхищением перед мужеством и выносливостью его жителей. В ходе военных действий он проявлял глубокое сочувствие к тем, кто оказался в беде, организовывал сбор средств и занимался распределением гуманитарной помощи среди пожилых, женщин и детей региона. Бентли активно выражал поддержку российской спецоперации на Украине и был награжден за свои заслуги со стороны ДНР. Он рассматривал данную операцию как шаг к прекращению агрессивных действий киевского режима против жителей Донбасса. В 2022 году он заявлял, что вмешательство России предотвратило множество человеческих жертв, оказав необходимую поддержку народу Донбасса.
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