Эндокринолог предупредила о вреде орехов

Людям с аллергиями и заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такими как гастрит и панкриатит, следует с осторожностью употреблять орехи. Об этом сообщила врач-эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского медицинского центра (EMC) Елена Островская. Она рекомендует вымачивать орехи, чтобы снизить риски.
«Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом», — заявила Островская «Известиям». По ее словам, чтобы снизить риски обострения заболеваний, стоит предварительно вымачивать орехи перед употреблением. Она советует оставить их в теплой воде на ночь. Так будет легче удалить аллергенную кожуру.
Эндокринолог отметила, что арахис, не являющийся орехом, менее полезен, так как содержит много углеводов и может способствовать воспалению сосудов. Чрезмерное употребление миндаля тоже опасно из-за цианидов. Островская рекомендует покупать орехи сырыми и сушить их самостоятельно для минимизации рисков.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что аритмия может быть следствием нехватки магния. Он подчеркнул, что в этом случае в рацион стоит включить орехи, передает «Ридус».
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