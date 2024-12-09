Психолог раскрыла, когда детям можно рассказать всю правду про Деда Мороза

Психолог Наумова: ребенок должен узнать правду о Деде Морозе в 10-12 лет
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Рассказать ребенку правду о Деде Морозе можно, если он потерял к нему интерес
Рассказать ребенку правду о Деде Морозе можно, если он потерял к нему интерес Фото:

Ребенок начинает подозревать, что Деда Мороза не существует в 10-12 лет. В это время родители должны проявить искренность и рассказать правду, заявила детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова.

«Как только ребенок начнет подозревать, что подарки под елкой появляются не по волшебству, он захочет узнать правду. Это может произойти в возрасте 10—12 лет, иногда раньше», — сообщила Наталья Наумова в беседе с «Ридусом». Она отметила, что в этом возрасте дети начинают ловить родителей «с поличным», когда те кладут подарки под елку, или устанавливают камеры. Именно в такой момент родители должны открыто поговорить с ребенком.

По словам психолога-терапевта, родителям не следует резко отрицать существование Деда Мороза. Наумова посоветовала сказать ребенку, что Дед Мороз может не присутствовать в доме физически, но посылает туда здоровье и счастье, а подарки оставляют мать и отец. 

Психолог подчеркнула, что взрослые должны понимать, зачем они поддерживают в ребенке иллюзию существования волшебного персонажа. В случае, если у ребенка в этом есть скрытая потребность, то можно продолжать говорить ему о существовании Деда Мороза. А если ребенок утрачивает интерес к вымышленному герою, то стоит рассказать ему правду, и тогда родительские подарки будут демонстрировать их заботу и внимание. Это укрепит связь с ребенком, заключила Наумова.

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Ребенок начинает подозревать, что Деда Мороза не существует в 10-12 лет. В это время родители должны проявить искренность и рассказать правду, заявила детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова. «Как только ребенок начнет подозревать, что подарки под елкой появляются не по волшебству, он захочет узнать правду. Это может произойти в возрасте 10—12 лет, иногда раньше», — сообщила Наталья Наумова в беседе с «Ридусом». Она отметила, что в этом возрасте дети начинают ловить родителей «с поличным», когда те кладут подарки под елку, или устанавливают камеры. Именно в такой момент родители должны открыто поговорить с ребенком. По словам психолога-терапевта, родителям не следует резко отрицать существование Деда Мороза. Наумова посоветовала сказать ребенку, что Дед Мороз может не присутствовать в доме физически, но посылает туда здоровье и счастье, а подарки оставляют мать и отец.  Психолог подчеркнула, что взрослые должны понимать, зачем они поддерживают в ребенке иллюзию существования волшебного персонажа. В случае, если у ребенка в этом есть скрытая потребность, то можно продолжать говорить ему о существовании Деда Мороза. А если ребенок утрачивает интерес к вымышленному герою, то стоит рассказать ему правду, и тогда родительские подарки будут демонстрировать их заботу и внимание. Это укрепит связь с ребенком, заключила Наумова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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