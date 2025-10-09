США сняли санкции со «связанной с Россией» турецкой компании

Турецкая верфь Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, которая располагается в Стамбуле, была исключена из санкционного списка Министерством финансов США. Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами.
Отмечается, что она была исключена из перечня специально обозначенных граждан и заблокированных лиц. Под санкции компания попала из-за связей с российским ФГУП «Атомфлот» и вела строительство плавучего дока для универсальных атомных ледоколов. Об этом сообщало ТАСС.
Введение санкций США против определенной иностранной компании, которая имела связи с Россией — не редкость. Ранее США вводили санкции против сербской компании NIS. Она входит в структуру «Газпром нефти». Причиной введения санкций стала принадлежность NIS к российской компании, что привело к включению сербской компании в американский SDN List в начале 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.