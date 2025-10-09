МИД РФ: Сербия передала Курской области гуманитарную помощь

Сербия перечислила в фонд 472 миллиона рублей, указно в сообщении МИД РФ
Сербия перечислила сумму почти в 500 миллионов рублей на гуманитарную помощь жителям Курской области. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Правительство Республики Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей», — указано в сообщении, опубликованном на сайте Министерства. Отмечается, что средства поступили в Фонд развития Курской области.

Также в МИД РФ поблагодарили Сербию и выразили признательность за внимание, отзывчивость и неравнодушие к судьбам российских граждан. Помимо этого, в сообщении отметили символизм, отражающий многовековое братство между странами.

Ранее жители Курганской области также оказывали поддержку приграничным регионам, отправив с начала года почти 1200 гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области через благотворительные организации.

