МИД РФ: Сербия передала Курской области гуманитарную помощь

Сербия перечислила сумму почти в 500 миллионов рублей на гуманитарную помощь жителям Курской области. Об этом сообщили в МИД РФ.
«Правительство Республики Сербии предоставило Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей», — указано в сообщении, опубликованном на сайте Министерства. Отмечается, что средства поступили в Фонд развития Курской области.
Также в МИД РФ поблагодарили Сербию и выразили признательность за внимание, отзывчивость и неравнодушие к судьбам российских граждан. Помимо этого, в сообщении отметили символизм, отражающий многовековое братство между странами.
Ранее жители Курганской области также оказывали поддержку приграничным регионам, отправив с начала года почти 1200 гуманитарных посылок в Курскую и Белгородскую области через благотворительные организации.
