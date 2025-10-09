Маньяк, пытавшийся изнасиловать девушку в Лефортовском парке, арестован

В Москве арестован мужчина, подозреваемый в попытке изнасилования девушки в Лефортовском парке. 22-летний Дмитрий Шепетуха будет находиться в СИЗО как минимум до восьмого декабря.
«Арестован маньяк, который пытался изнасиловать девушку в московском лесу», — пишет SHOT. Инцидент произошел, когда молодая девушка вышла на пробежку в Лефортовский парк. Около шести часов утра на нее напал неизвестный мужчина, угрожая ножом. Злоумышленник предпринял попытку изнасилования, но жертве удалось вырваться и убежать.
Шепетуха всего полтора года назад освободился из самарской колонии №10, где отбывал наказание за избиение и грабеж. На него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование». Расследование находится на особом контроле столичного СК.
