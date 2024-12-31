В районе Торецка попал в плен к российским военным британский наемник Хэйден Уильям Дэвис. Он сдался после необычного столкновения с бойцом ВС РФ во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам наемника, российский военный «буквально вынес» его с поля боя в безопасное место.
По словам Дэвиса, после того, как он разочаровался в службе в рядах украинской армии и отказался действовать указам командования, ВСУ стали работать по нему, вынудив британца прятаться в блиндаже от гранат и работы украинских дронов. Тогда-то он и встретился с солдатом ВС РФ. «Я прятался в блиндаже. <...> Услышал взрывы и забежал прямо в здание. Увидел другого парня. <...> Я понял по форме, что это русский <...> Он буквально вынес меня в безопасное место», — заявил наемник. Видео с его рассказом опубликовано в telegram-канале «Соловьев Live».
Дэвис поделился своими впечатлениями от службы в рядах ВСУ, описав ее как глубоко разочаровывающую и опасную. «Командиры используют тебя как мясо. Говорят, что будешь на позициях 2-3 дня, а держат по десять дней <...> Нет никакой информации, нет снаряжения. Один парень, который был со мной, погиб, другой сбежал», — заявил британский наемник. Дэвис также предостерег других иностранных бойцов от службы в Иностранном легионе Украины, подчеркивая высокие риски и недостаток поддержки.
Родился мужчина в Саутгемптоне, провел почти половину своих лет в армейской службе Великобритании, находясь в составе Королевского полка. За время службы его направляли в командировки в Канаду, Германию, Афганистан и на Кипр. А в 2023 году мужчину выгнали из армии из-за курения марихуаны.
Бывший военнослужащий длительное время не мог найти работу в гражданской сфере. Некоторое время он трудился продавцом в магазине, однако его скоро уволили. После нескольких попыток суицида, он отправился на Украину и присоединился к иностранному легиону.
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