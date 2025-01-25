Дочь основателя «Б.Ю.Александров» получит деньги с его счетов

Дочь основателя бренда по производству глазированных сырков «Б. Ю. Александров» Екатерина получит деньги со счетов своего отца в Монако в рамках дела о наследстве. Решение вынес Черемушкинский суд Москвы.
«Черемушкинский суд Москвы не стал включать в дело о наследстве деньги на счету в банке Монако умершего в 2020 году основателя компании „Ростагроэкспорт“ Бориса Александрова и обязал их передать его дочери Екатерине», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Александров, скончавшийся от COVID-19 в 2020 году, оставил нотариально оформленное имущество. После его смерти начался процесс разделения имущества между наследниками. Однако Екатерина оспорила список наследников, добавив, что в 2019 году предоставила отцу беспроцентный займ для оформления вида на жительство. Она обратилась в суд с требованием исключить из наследства денежные средства, находящиеся на счете в Монако. Сначала суд признал договор займа недействительным, но в последнем решении встал на сторону Екатерины.
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