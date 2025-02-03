Замглавы администрации Дмитровского округа Подмосковья арестован до 1 апреля

Замглавы администрации Дмитровского округа Московской области Алексей Ионов арестован до 1 апреля 2025 года, сообщили в суде. Он подозревается в получении крупной взятки в размере четырех миллионов 350 тысяч рублей за помощь оператору рекламы в победе на одном из аукционов.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ионову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля», — рассказали представители суда. Их слова передает РИА Новости.
Сам Ионов вину признал лишь частично. Ему может грозить до 15 лет колонии. Также к уголовному делу причастны начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Сергей Зыков и два работника оператора рекламы.
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