Замглавы администрации Дмитровского округа Подмосковья арестован до 1 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замглавы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов отправлен в СИЗО
Замглавы администрации Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов отправлен в СИЗО Фото:

Замглавы администрации Дмитровского округа Московской области Алексей Ионов арестован до 1 апреля 2025 года, сообщили в суде. Он подозревается в получении крупной взятки в размере четырех миллионов 350 тысяч рублей за помощь оператору рекламы в победе на одном из аукционов.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ионову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля», — рассказали представители суда. Их слова передает РИА Новости.

Сам Ионов вину признал лишь частично. Ему может грозить до 15 лет колонии. Также к уголовному делу причастны начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Сергей Зыков и два работника оператора рекламы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замглавы администрации Дмитровского округа Московской области Алексей Ионов арестован до 1 апреля 2025 года, сообщили в суде. Он подозревается в получении крупной взятки в размере четырех миллионов 350 тысяч рублей за помощь оператору рекламы в победе на одном из аукционов. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Ионову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля», — рассказали представители суда. Их слова передает РИА Новости. Сам Ионов вину признал лишь частично. Ему может грозить до 15 лет колонии. Также к уголовному делу причастны начальник отдела муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Сергей Зыков и два работника оператора рекламы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...