Богомолов не разрешил сыну Собчак рассказать СМИ о разговоре с Путиным. Видео

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Богомолов потребовал, чтобы журналисты говорили с Платоном только при Собчак
Богомолов потребовал, чтобы журналисты говорили с Платоном только при Собчак Фото:

Нынешний муж журналистки Ксении Собчак — Константин Богомолов, не разрешил журналистам задавать ее сыну Платону вопросы о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в telegram-каналах. 

«Давайте вы будете интервьюировать его только при маме, хорошо?» — сказал Константин Богомолов журналистам, когда те попытались задать сыну Собчак вопрос о встрече с Путиным. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Ранее стало известно, что глава государства пообщался с Платоном во время церемонии к годовщине смерти его деда, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ксения Собчак после этого рассказала, что сын отказался говорить с ней о содержании беседы.

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Нынешний муж журналистки Ксении Собчак — Константин Богомолов, не разрешил журналистам задавать ее сыну Платону вопросы о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в telegram-каналах.  «Давайте вы будете интервьюировать его только при маме, хорошо?» — сказал Константин Богомолов журналистам, когда те попытались задать сыну Собчак вопрос о встрече с Путиным. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали Маяк». Ранее стало известно, что глава государства пообщался с Платоном во время церемонии к годовщине смерти его деда, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ксения Собчак после этого рассказала, что сын отказался говорить с ней о содержании беседы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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