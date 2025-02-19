Нынешний муж журналистки Ксении Собчак — Константин Богомолов, не разрешил журналистам задавать ее сыну Платону вопросы о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Давайте вы будете интервьюировать его только при маме, хорошо?» — сказал Константин Богомолов журналистам, когда те попытались задать сыну Собчак вопрос о встрече с Путиным. Видео опубликовано в telegram-канале «Вы слушали Маяк».
Ранее стало известно, что глава государства пообщался с Платоном во время церемонии к годовщине смерти его деда, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Ксения Собчак после этого рассказала, что сын отказался говорить с ней о содержании беседы.
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