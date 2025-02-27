В Москве наступила «радиационная оттепель»

В Москве наступила необычно ранняя весенняя «радиационная» оттепель, температура воздуха достигла плюсовых значений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая теплая погода характерна для более позднего периода.
«В Москве сегодня наконец-то наступила настоящая весенняя „радиационная“ оттепель. К 15.00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс двух градусов, на Балчуге — плюс 2,5, МГУ — плюс 3,5... Такой температурный фон в середине дня больше характерен для третьей декады марта, то есть природа как бы перенесла москвичей на месяц вперед», — отметил Тишковец в разговоре с РИА Новости.
Эксперт также объяснил, что причиной ранней оттепели стало сочетание антициклональной погоды и минимального снежного покрова, который составляет всего три сантиметра. Это создает условия для быстрого повышения температуры за счет отдачи тепла от различных объектов под воздействием солнца. Синоптик заверил, что метеорологическая весна в Москве наступит на 2-3 недели раньше обычного срока, а снег в столице растает уже к середине марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.