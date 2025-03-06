Президент Польши «встряхнул» Зеленского и приказал переговорить с США

Президент Польши Анджей Дуда призвал Зеленского возобновить переговоры с США
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Зеленский должен вернутся к доброй риторике в отношениях с США, заявил Дуда
Зеленский должен вернутся к доброй риторике в отношениях с США, заявил Дуда Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский должен восстановить спокойные отношения с США. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда.

«Зеленский должен вернуться к спокойным переговорам с США на тему дальнейшей поддержки Украины, не только чисто военной, но и политической», — передает слова Дуды РИА Новости. Он добавил, что текущая напряженность в отношениях между двумя странами временная. Дуда также подчеркнул, что Украина может стать стратегическим партнером для США из-за своих природных ресурсов.

После неудачной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая закончилась конфликтом, спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому следует вернуться к переговорам, иначе Украина может быть возглавлена кем-то другим. Позднее Трамп сообщил о готовности Зеленского к переговорам о мире. Украинский лидер выразил сожаление по поводу возникшего конфликта и подтвердил готовность начать переговоры как можно скорее.

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Украинский лидер Владимир Зеленский должен восстановить спокойные отношения с США. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда. «Зеленский должен вернуться к спокойным переговорам с США на тему дальнейшей поддержки Украины, не только чисто военной, но и политической», — передает слова Дуды РИА Новости. Он добавил, что текущая напряженность в отношениях между двумя странами временная. Дуда также подчеркнул, что Украина может стать стратегическим партнером для США из-за своих природных ресурсов. После неудачной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая закончилась конфликтом, спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому следует вернуться к переговорам, иначе Украина может быть возглавлена кем-то другим. Позднее Трамп сообщил о готовности Зеленского к переговорам о мире. Украинский лидер выразил сожаление по поводу возникшего конфликта и подтвердил готовность начать переговоры как можно скорее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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