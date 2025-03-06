Президент Польши «встряхнул» Зеленского и приказал переговорить с США

Украинский лидер Владимир Зеленский должен восстановить спокойные отношения с США. С таким призывом выступил президент Польши Анджей Дуда.
«Зеленский должен вернуться к спокойным переговорам с США на тему дальнейшей поддержки Украины, не только чисто военной, но и политической», — передает слова Дуды РИА Новости. Он добавил, что текущая напряженность в отношениях между двумя странами временная. Дуда также подчеркнул, что Украина может стать стратегическим партнером для США из-за своих природных ресурсов.
После неудачной встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, которая закончилась конфликтом, спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому следует вернуться к переговорам, иначе Украина может быть возглавлена кем-то другим. Позднее Трамп сообщил о готовности Зеленского к переговорам о мире. Украинский лидер выразил сожаление по поводу возникшего конфликта и подтвердил готовность начать переговоры как можно скорее.
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