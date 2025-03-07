Белоусов вручил награды женщинам-военным. Видео

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Белоусов наградил военнообязанных женщин
Белоусов наградил военнообязанных женщин Фото:

Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам за мужество и отвагу в выполнении воинского долга. Церемония награждения прошла в преддверии Международного женского дня, сообщили в ведомстве.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга», — написали в telegram-канале Минобороны. На торжественной церемонии министр выразил благодарность награжденным за их службу.

Среди награжденных оказались представительницы различных воинских специальностей, включая военных медиков, психологов и связистов. Они продолжают выполнять свои задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, демонстрируя высокий профессионализм.

Белоусов поздравил женщин с получением заслуженных наград и наступающим 8 Марта. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам за мужество и отвагу в выполнении воинского долга. Церемония награждения прошла в преддверии Международного женского дня, сообщили в ведомстве. «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга», — написали в telegram-канале Минобороны. На торжественной церемонии министр выразил благодарность награжденным за их службу. Среди награжденных оказались представительницы различных воинских специальностей, включая военных медиков, психологов и связистов. Они продолжают выполнять свои задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, демонстрируя высокий профессионализм. Белоусов поздравил женщин с получением заслуженных наград и наступающим 8 Марта. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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