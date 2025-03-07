Глава Минобороны России Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам за мужество и отвагу в выполнении воинского долга. Церемония награждения прошла в преддверии Международного женского дня, сообщили в ведомстве.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга», — написали в telegram-канале Минобороны. На торжественной церемонии министр выразил благодарность награжденным за их службу.
Среди награжденных оказались представительницы различных воинских специальностей, включая военных медиков, психологов и связистов. Они продолжают выполнять свои задачи в зоне проведения спецоперации на Украине, демонстрируя высокий профессионализм.
Белоусов поздравил женщин с получением заслуженных наград и наступающим 8 Марта. Он пожелал им здоровья, счастья, благополучия и всего наилучшего.
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