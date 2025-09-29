29 сентября 2025

Восемь человек задержали в Ингушетии за дрифт и стрельбу на заправке

В Ингушетии сотрудники МВД задержали восемь местных жителей, устроивших массовый дрифт с выстрелами в воздух на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. 

«Сотрудники ГУ МВД России в ходе мониторинга сети „Интернет“ выявили видео, на котором неизвестные граждане вблизи автозаправочной станции села Яндаре вели беспорядочную стрельбу в воздух, предположительно из охолощенного автоматического оружия. Также они демонстрировали опасные маневры на транспортных средствах, создавая угрозу безопасности для других участников дорожного движения», — говорится в сообщении главка МВД по Ингушетии.

В ведомстве пояснили, что задержали восемь участников инцидента. У 20-летнего парня изъяли светозвуковой автомат «ВПО-925». В отношении еще одного задержанного, который стрелял из охолощенного оружия, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения правил дорожного движения. Трех водителей привлекли к административной ответственности за тонировку, отсутствие страхового полиса ОСАГО, повторное управление незарегистрированным транспортом и мелкое хулиганство. В полиции уточнили, что видеозаписи с места дрифта были размещены в социальных сетях и вызвали общественный резонанс. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

