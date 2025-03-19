Анфиса Чехова стала депутатом

Телеведущая Анфиса Чехова стала членом партии «Новые люди». Об этом сообщает РИА Новости.
«Анфиса Чехова вступила в партию „Новые люди“», — передает агентство. Телеведущая возглавит проект, который будет сосредоточен на вопросах демографии и семьи.
Вручение партийного билета прошло с участием вице-спикера Государственной Думы и члена центрального совета партии Владислава Даванкова. Чехова заявила о намерении заниматься общественно-политической деятельностью, упомянув о своем желании «служить людям и стране».
Ранее Чехова заявила, что каждая женщина обладает внутренней силой, способной творить чудеса, но не всем удается эту силу раскрыть. По ее словам, если женщина не может полностью реализовать свой потенциал, она ведет себя как курица, постоянно борясь за внимание и любовь мужчины.
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