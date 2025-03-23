Песков объяснил, почему США заговорили о сделках с Россией

Песков: сделки с Россией выгодны США
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что американская сторона в первую очередь видит в сделках с РФ свою выгоду
Песков отметил, что американская сторона в первую очередь видит в сделках с РФ свою выгоду Фото:

США начали обсуждение возможности заключения сделок с Россией, поскольку они могут принести выгоду Штатам. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Говорит о мире новая администрация [США], говорит о перспективах экономического сотрудничества [с Россией], которое принесет выгоду всем. Но для них, конечно, самое главное, это выгода Америки», — рассказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста. 

По словам Пескова, возможности для взаимовыгодного сотрудничества в разнообразных сферах между США и РФ огромны и их значение трудно переоценить. Несмотря на наличие определенных разногласий, это не должно мешать странам извлекать взаимную выгоду из сотрудничества.

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США начали обсуждение возможности заключения сделок с Россией, поскольку они могут принести выгоду Штатам. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Говорит о мире новая администрация [США], говорит о перспективах экономического сотрудничества [с Россией], которое принесет выгоду всем. Но для них, конечно, самое главное, это выгода Америки», — рассказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.  По словам Пескова, возможности для взаимовыгодного сотрудничества в разнообразных сферах между США и РФ огромны и их значение трудно переоценить. Несмотря на наличие определенных разногласий, это не должно мешать странам извлекать взаимную выгоду из сотрудничества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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