Песков объяснил, почему США заговорили о сделках с Россией

США начали обсуждение возможности заключения сделок с Россией, поскольку они могут принести выгоду Штатам. Об этом сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Говорит о мире новая администрация [США], говорит о перспективах экономического сотрудничества [с Россией], которое принесет выгоду всем. Но для них, конечно, самое главное, это выгода Америки», — рассказал Песков в разговоре с журналистом телеканала «Россия» Павлом Зарубиным. Соответсвующее видео опубликовано в telegram-канале журналиста.
По словам Пескова, возможности для взаимовыгодного сотрудничества в разнообразных сферах между США и РФ огромны и их значение трудно переоценить. Несмотря на наличие определенных разногласий, это не должно мешать странам извлекать взаимную выгоду из сотрудничества.
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