Бойцы ВСУ спасли россиянина после тяжелого ранения под Суджей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) спасли Сергея Луценко, жителя хутора Колмаков, расположенного под Суджей. По словам его сестры Ольги Севастюк, Сергей получил серьезные ранения. На данный момент он находится на территории Украины и ожидает эвакуацию из города Сумы.
«Он рассказал, что получил ранения у себя во дворе на хуторе перед Новым годом. Военные помогли ему, сначала спустили в подвал, а утром вывезли на Украину, в Сумы. Там ему сделали операцию на спине», — рассказала сестра мужчины «Ленте.ру».
Женщина ожидает, что в скором времени его перевезут обратно в интернат в Суджу. Россиянин не успел попасть в первую группу эвакуированных из Сум жителей Суджи, которая прошла в начале марта.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 19 марта расскал о том, что в период с 12 марта из населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, было эвакуировано 508 человек. Кроме того, он в больнице он навестил одну из старейшин из числа освобожденных жителей Суджи, ветерана Ольгу Минченко.
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