На солиста Little Big подадут в суд за катание на скейте в виде креста

«Союз православных женщин» подаст заявление в суд против музыканта Ильи Прусикина, который опубликовал видео в соцсетях, в котором он катается на скейтборде в виде креста. Об этом рассказала глава союза Наталья Жукова.
«Мы направим документы в адрес прокуратуры и Следственного комитета», — передает слова Жуковой издание Starhit. Она добавила, что заявление будет подаваться по статье за оскорбление чувств верующих, так как церковный крест является символом православия, который очень много значит для верующих людей. Артист мог так поступить, выполняя чей-то заказ, считает Жукова.
Ранее солист группы Little Big Илья Прусикин вызвал гнев у своих подписчиков, прокатившись на скейтборде в форме креста. Группе предрекли отток поклонников и завершение музыкальной карьеры для ее участников.
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