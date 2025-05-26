«Жди меня», три мужа и скандал с Киркоровым: актрисе и телеведущей Марии Шукшиной — 58

Мария Шукшина, старшая дочь легендарного Василия Шукшина, сегодня известна не только как актриса и телеведущая, но и как яростный критик современного шоу-бизнеса. Во вторник, 27 мая 2025 года, она отметит 58-й день рождения, оставаясь в центре общественного внимания благодаря своим громким заявлениям и бескомпромиссной позиции по вопросам морали, политики и культуры. Подробнее в материале URA.RU.
От переводчика до телезвезды: путь дочери знаменитого писателя
Мария Васильевна Шукшина родилась 27 мая 1967 года в Москве в семье выдающихся деятелей советской культуры — писателя, режиссера и актера Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ее творческий путь начался очень рано — в полтора года она снялась в новелле «Братка» из киноальманаха «Странные люди», срежиссированного ее отцом. Позже, в пятилетнем возрасте, Мария вместе с младшей сестрой Ольгой появилась в фильме «Печки-лавочки», а в семь лет сыграла в картине «Птицы над городом».
Несмотря на раннее знакомство с миром кино, Мария не пошла по проторенному пути — получать актерское образование. По совету матери, которая предостерегала дочь от неустойчивой актерской судьбы, девушка окончила переводческий факультет Института иностранных языков им. Мориса Тореза. После учебы она некоторое время работала переводчиком с английского и испанского языков, затем освоила навыки вождения и компьютерной грамотности, попробовала себя в роли брокера на бирже.
Однако «зов предков» оказался сильнее. В 1990 году, в возрасте 23 лет, Мария вернулась в кино, снявшись в картине «Вечный муж». Настоящий прорыв в ее карьере произошел в 1995 году, когда Карен Шахназаров пригласил ее на главную роль в фильме «Американская дочь». Здесь она убедительно сыграла женщину, которая уезжает с дочерью в США, не предупредив бывшего мужа (Владимир Машков). Примечательно, что по слухам, между Шукшиной и Шахназаровым был роман, и они даже собирались пожениться, но Мария отказала режиссеру.
Всенародная известность пришла к Шукшиной в 1998 году, когда она стала соведущей программы «Жди меня» на Первом канале. В течение 16 лет зрители наблюдали, как искренне она сопереживала героям передачи, помогая людям найти потерянных родственников. Телеведущая не стеснялась показывать свои эмоции в кадре, нередко выбегая из студии со слезами на глазах. В 2014 году Шукшина покинула проект, объяснив это эмоциональной усталостью.
Карьера Марии Шукшиной в кино
Параллельно с работой на телевидении Мария Шукшина продолжала сниматься в кино. В начале 2000-х она появлялась преимущественно в сериалах — «Идеальная пара», «Люди и тени», «Приключения мага». В 2004 году на экраны вышел сериал «Дорогая Маша Березина», где Шукшина сыграла амбициозную Екатерину Круглову, директора модельного агентства.
Одной из наиболее заметных работ актрисы стала роль в сериале «Я тебя люблю» (2004), где она воплотила образ Александры, женщины, случайно узнавшей об измене мужа и оказавшейся перед сложным жизненным выбором. В 2005 году Шукшина сыграла медсестру Елизавету в сериале «Брежнев» — последнее романтическое увлечение стареющего генсека.
Настоящим триумфом для актрисы стала роль в драме «Похороните меня за плинтусом» (2009) по автобиографической повести Павла Санаева. Шукшина сыграла мать маленького Саши, которая вынуждена отдать сына на воспитание деспотичной бабушке (Светлана Крючкова). За эту работу Мария была удостоена премии «Ника» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
Среди других заметных работ актрисы — роли в фильмах «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Дело гастронома №1», сериалах «Станица», «Своя чужая», «Серебряный бор». В 2017 году Мария впервые вышла на театральную сцену в спектакле «Калина красная», сыграв роль Любы Байкаловой — персонажа, которого в одноименном фильме воплотила ее мать.
Личная жизнь Марии Шукшиной: три брака и громкие скандалы
Личная жизнь Марии Шукшиной была не менее драматичной, чем ее роли на экране. Актриса трижды выходила замуж, и каждый из этих браков заканчивался скандальным разрывом.
Первым супругом Шукшиной стал ее однокурсник Артем Трегубенко. Интересно, что свидетелем на их свадьбе был будущий второй муж актрисы — Алексей Касаткин. По воспоминаниям очевидцев, на торжестве невеста больше танцевала со свидетелем, чем с женихом. В этом браке в 1989 году родилась дочь Анна, но вскоре союз распался.
В 1995 году Мария случайно встретилась с Алексеем Касаткиным, к тому времени ставшим успешным бизнесменом. После года ухаживаний она приняла его предложение руки и сердца. В 1997 году у пары родился сын Макар, и супруги сразу же оформили брак. Однако и этот союз оказался недолговечным — Шукшина и Касаткин прожили вместе около четырех лет. Брак был полон конфликтов: супруг не мог смириться со спецификой актерской профессии, а его родители прохладно относились к невестке. После развода Касаткин похитил сына, и актрисе пришлось обращаться в правоохранительные органы, чтобы вернуть ребенка.
Третьим избранником Шукшиной стал юрист и бизнесмен Борис Вишняков. В 2005 году у пары родились близнецы Фома и Фока. Долгое время актриса отказывалась вступать в официальный брак, но после рождения сыновей все же решилась на этот шаг. К сожалению, в то время бизнес Вишнякова пришел в упадок, и отношения пары стали напоминать «качели» — с постоянными взлетами и падениями. После расставания с Вишняковым возникли споры о том, с кем должны жить дети. В итоге близнецы остались с матерью.
Мария Шукшина — дважды бабушка. У нее есть внук Вячеслав (сын дочери Анны, родился в 2014 году) и внук Марк (сын Макара, родился в 2018 году). История с Марком сопровождалась громким скандалом: бывшая девушка Макара Касаткина, Фрейя Зильбер, публично обвиняла его и Марию в нежелании помогать ей с ребенком. В 2020 году мальчик все же переехал жить к бабушке и отцу.
От антивакцинаторства до поддержки СВО: общественная позиция Марии Шукшиной
В последние годы имя Марии Шукшиной чаще ассоциируется с ее резкими публичными высказываниями, чем с новыми ролями. Актриса занимает непримиримую позицию по многим острым общественным вопросам.
В 2020 году Шукшина выступила как ярая противница вакцинации от коронавируса, заявляя, что вакцина — это «предпосылка к чипированию» населения. Позже она уточнила свою позицию, сказав в своем телеграм-канале, что выступает не против вакцин как таковых, а против «участия в эксперименте с неисследованной вакциной». За свою деятельность по распространению идей, которые эксперты считают опасными для здоровья населения, в 2021 году Шукшина была номинирована на антипремию «Почетный Академик ВРАЛ» (АПЧХИ) в медицинской номинации.
В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, Мария Шукшина публично поддержала действия России. Она даже подписала соответствующее обращение в поддержку.
В 2023 году актриса вместе с Юрием Назаровым участвовала в открытии первого в современной России памятника Сталину в Великих Луках. Шукшина неоднократно выражала положительное мнение о советском лидере, заявляя о своем недовольстве «манипуляциями, направленными на дискредитацию Сталина и российской истории».
За свою общественно-политическую деятельность Мария Шукшина была внесена в санкционные списки нескольких стран. В марте 2022 года ей запретили въезд в Латвию. В октябре того же года актриса попала в санкционный список Украины, а в июле 2023 года — в список Канады.
Телевизионная карьера Шукшиной и конфликт с Малаховым
Помимо успешной работы в программе «Жди меня», Мария Шукшина в 2018 году вела передачу «В гости по утрам» на Первом канале. Однако в последние годы актриса стала яростным критиком современного телевидения, особенно скандальных ток-шоу.
Непримиримая позиция Шукшиной привела к конфликту с телеведущим Андреем Малаховым. В своих социальных сетях актриса утверждала, что он предлагал ей огромный гонорар в размере 15 миллионов рублей за участие в одной из программ, где она должна была встретиться с бывшей девушкой своего сына. Шукшина отказалась, обвинив Малахова в разжигании семейных скандалов ради рейтингов.
Мария неоднократно призывала закрыть подобные шоу, считая их аморальными и разрушительными для общества. По ее мнению, такие программы существуют только потому, что их участникам платят деньги, и это стало способом заработка для многих безработных людей.
Семейные раздоры Шукшиной: сложные отношения с сестрой и матерью
Непростые отношения сложились у Марии с ее младшей сестрой Ольгой. В недавнем интервью в программе «Эмпатия Манучи» актриса призналась, что Ольга постоянно подает в суд — то на театры, то на спектакли, то на саму Марию, то даже на их маму. При этом, по словам старшей сестры, они всегда выигрывают эти дела.
Особенно острый конфликт возник вокруг наследия отца. В 2019 году Лидия Федосеева-Шукшина переписала все авторские права на произведения Василия Шукшина на Марию, полностью обойдя младшую дочь. В начале 2024 года Ольга подала иск, требуя признать договор недействительным, но суд отклонил ее требования.
Сама Лидия Николаевна, которой уже 86 лет, глубоко переживает из-за конфликта между дочерьми. В одном из интервью она призналась, что готова на все, чтобы помирить своих «девчонок», но не знает, как это сделать.
Критика коллег по цеху: конфликт Шукшиной с Киркоровым
Мария Шукшина не стесняется публично критиковать своих коллег по шоу-бизнесу. В интервью в программе «Эмпатия Манучи» она особенно резко она высказывалась в адрес Филиппа Киркорова. Актриса назвала певца «открытым геем» (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России) и выразила недовольство тем, что он продолжает появляться на телеэкранах, несмотря на принятый в России закон о запрете пропаганды ЛГБТ.
По мнению Шукшиной, Киркоров «сбивает людей с правильного пути», особенно молодое поколение, так как многие стремятся быть похожими на него. Актриса считает, что подобным деятелям не место в массовой культуре, особенно если их видит детская аудитория.
Подобные резкие высказывания вызвали ответную реакцию от Киркорова, который в эфире телеканала «НТВ» назвал Шукшину «сумасшедшей». А также посоветовал ей сначала добиться таких же успехов в карьере, прежде чем критиковать других.
Фильмография Марии Шукшиной
За свою актерскую карьеру, начавшуюся еще в детстве, Мария Шукшина снялась в более чем 40 фильмах и сериалах. Вот некоторые из самых значимых работ:
- Странные люди (1969) — Машенька (в новелле «Братка»)
- Печки-лавочки (1972) — дочь Расторгуевых
- Птицы над городом (1974) — Маша, дочь
- Вишнякова Вечный муж (1990) — Катерина Федосеевна
- Американская дочь (1995) — Хелен Саймон, мама Энн
- Какая чудная игра (1995) — Оля
- Цирк сгорел, и клоуны разбежались (1998) — Лена, вторая жена Николая
- Люди и тени (2001) — Лариса Стрелецкая
- Дорогая Маша Березина (2004) — Катя Круглова
- Я тебя люблю (2004) — Александра Ордынцева
- Брежнев (2005) — Елизавета, медсестра
- Террористка Иванова (2008) — Полина Ивановна Иванова
- Похороните меня за плинтусом (2009) — Ольга, мама Саши Савельева
- Утомленные солнцем 2: Предстояние (2010) — Зинаида
- Дело гастронома № 1 (2011) — Зоя Платонова
- Станица (2013) — Марина Николаевна Горобец
- Своя чужая (2015) — Александра Анатольевна Маринец
- Серебряный бор (2017) — Татьяна Михайловна Архипова
- МакМафия (2018) — Оксана Годман
- Иван Семенов: Школьный переполох (2022) — главная роль
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