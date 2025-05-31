В Госдуме прокомментировали идею проверять половые органы детей

Методы проверки репродуктивного здоровья детей будут отличаться максимальной деликатностью. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«...Оценку репродуктивного здоровья детей нужно делать как можно раньше. Сами методы оценки будут максимально деликатные», — рассказал депутат в беседе с «Газетой.Ru». Леонов подчеркнул, что в настоящее время в России наблюдается значительное количество бесплодных пар, и эта тенденция имеет устойчивый рост.
По словам депутата, государство должно обладать точной информацией о состоянии подрастающего поколения, чтобы предпринимать необходимые шаги для поддержания их репродуктивного здоровья на максимально возможном уровне. Леонов уверен, что подобные меры позволят выявлять нарушения уже в детском возрасте, что существенно увеличит шансы на лечение бесплодия. Он также добавил, что такие проверки будут проводиться на государственном уровне абсолютно бесплатно.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России планируется проводить обследование репродуктивного здоровья детей, начиная с шестилетнего возраста, а с тринадцати лет такие осмотры будут осуществляться ежегодно. В то же время сексолог Лариса Никитина подчеркнула, что грубое поведение медицинских работников во время подобных процедур может привести к развитию психологической травмы у ребенка.
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