Германская разведка открыла онлайн-магазин с сувенирами

Федеральная разведывательная служба Германии (BND), обычно действующая в условиях строжайшей секретности, сделала неожиданный шаг в сторону публичности, открыв онлайн-магазин сувенирной продукции. Об этом сообщил представитель разведки Мартин Хайнеман.
"Благодаря магазину BND мы хотим целенаправленно достигнуть расположения молодых людей и повысить нашу известность. Ведь BND — привлекательный работодатель и постоянно ищет молодые кадры", — отметил Хайнеман. Его цитату приводит ТАСС.
По словам представителя BND Мартина Хайнемана, спрос на продукцию значительно превзошел ожидания. Продажи осуществляются через частную компанию, и в планах у разведслужбы — расширение ассортимента товаров.
С этой недели в магазине доступно около 20 видов товаров, включая футболки, термокружки, ручки и носки с логотипом BND. Акция носит девиз: «Иметь в личном владении то, что обычно является гостайной».
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