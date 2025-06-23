Германская разведка открыла онлайн-магазин с сувенирами

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Разведка Германии теперь продает кружки и носки
Разведка Германии теперь продает кружки и носки Фото:

Федеральная разведывательная служба Германии (BND), обычно действующая в условиях строжайшей секретности, сделала неожиданный шаг в сторону публичности, открыв онлайн-магазин сувенирной продукции. Об этом сообщил представитель разведки Мартин Хайнеман.

"Благодаря магазину BND мы хотим целенаправленно достигнуть расположения молодых людей и повысить нашу известность. Ведь BND — привлекательный работодатель и постоянно ищет молодые кадры", — отметил Хайнеман. Его цитату приводит ТАСС.

По словам представителя BND Мартина Хайнемана, спрос на продукцию значительно превзошел ожидания. Продажи осуществляются через частную компанию, и в планах у разведслужбы — расширение ассортимента товаров.

С этой недели в магазине доступно около 20 видов товаров, включая футболки, термокружки, ручки и носки с логотипом BND. Акция носит девиз: «Иметь в личном владении то, что обычно является гостайной».

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Федеральная разведывательная служба Германии (BND), обычно действующая в условиях строжайшей секретности, сделала неожиданный шаг в сторону публичности, открыв онлайн-магазин сувенирной продукции. Об этом сообщил представитель разведки Мартин Хайнеман. "Благодаря магазину BND мы хотим целенаправленно достигнуть расположения молодых людей и повысить нашу известность. Ведь BND — привлекательный работодатель и постоянно ищет молодые кадры", — отметил Хайнеман. Его цитату приводит ТАСС. По словам представителя BND Мартина Хайнемана, спрос на продукцию значительно превзошел ожидания. Продажи осуществляются через частную компанию, и в планах у разведслужбы — расширение ассортимента товаров. С этой недели в магазине доступно около 20 видов товаров, включая футболки, термокружки, ручки и носки с логотипом BND. Акция носит девиз: «Иметь в личном владении то, что обычно является гостайной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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